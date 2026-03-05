La UE expresa solidaridad a los países del Golfo y pide a Irán detener sus ataques

3 minutos

Bruselas, 5 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) expresaron este jueves su solidaridad a sus homólogos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en una reunión por videoconferencia en la que juntos condenaron y pidieron detener los ataques “injustificables” de Irán.

En un comunicado conjunto, la UE y el CCG instaron a que Teherán ponga fin “inmediatamente” a unos ataques que “amenazan la seguridad regional y mundial”.

Los ministros reiteraron igualmente su compromiso con la estabilidad regional y pidieron la protección de los civiles y el pleno respeto del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la obligación de cumplir los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Recordaron que han instado constantemente a Irán a que frene su programa nuclear y su programa de misiles balísticos, se abstenga de llevar a cabo actividades desestabilizadoras en la región y en Europa, y “ponga fin a la terrible violencia contra su propio pueblo”.

Además, tanto la UE como el CCG reafirmaron “su compromiso inquebrantable con el diálogo y la diplomacia como medios para resolver la crisis”, elogiaron el papel constructivo de Omán en este sentido y destacaron la necesidad de restablecer la estabilidad y la seguridad regionales.

Consideraron que esa estabilidad es “fundamental” para la estabilidad de la economía mundial.

“Pedimos que se reduzca la tensión. Como saben, para nosotros, el acercamiento diplomático y la diplomacia son la mejor solución”, indicó a la prensa la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, tras participar en la videoconferencia de los ministros.

La comisaria croata dijo que están muy agradecidos a los países del Golfo por su colaboración en la repatriación de ciudadanos europeos y expresó la necesidad de que continúen los esfuerzos diplomáticos.

“En estos momentos, estamos contactando con nuestros socios en la región, hablando con ministros”, apuntó, y subrayó la importancia de “no dejar de lado a Gaza en este momento, no olvidar la situación allí”, ni tampoco en el Líbano o Siria.

Preguntada por la posibilidad de que la UE fomente la cooperación con los países del Golfo para contrarrestar los drones iraníes, aprovechando también la experiencia ganada por Ucrania en ese terreno, como sugirió ante de entrar en la reunión la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, Suica dijo que el asunto “no se mencionó durante la reunión, pero es una de las opciones”.

En cuanto a la posibilidad de que Irán empezase a emplear misiles y aparatos no tripulados para atacar objetivos más lejanos, no solo en Chipre -donde una base militar británica fue atacada por un dron- sino más cerca de Europa, la comisaria dijo que ese asunto compete más a la OTAN y a los Estados miembros.

“Seguimos solidarizándonos con todos los Estados miembros, por supuesto, con Chipre, y también les ayudaremos en caso de necesidad”, indicó Suica.

“No es fácil anticiparlo en este momento, pero no creo que eso vaya a suceder”, concluyó. EFE

rja/mb/psh