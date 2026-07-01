La UE expresa su preocupación por el estancamiento del proceso para la adhesión de Bosnia

Compartir

2 minutos

Skopje, 1 jul (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, expresó este miércoles su preocupación por el estancamiento del proceso de reformas necesarias para la adhesión de Bosnia-Herzegovina al club comunitario.

“Bosnia-Herzegovina hizo realmente un buen trabajo en el período previo a 2024, impulsando reformas. Sin embargo, en los últimos dos años hemos observado una paralización de esas reformas, lo que nos preocupa seriamente; por eso ya estoy aquí por tercera vez”, dijo Kallas a su llegada a Sarajevo a la agencia bosnia de noticias FENA.

Kallas subrayó que el proceso de integración depende principalmente de los políticos y del gobierno bosnio, responsables de avanzar en las reformas necesarias.

Señaló además que, debido a los retrasos internos, el país ya ha perdido 108 millones de euros del Plan de Crecimiento de la UE para los Balcanes Occidentales, mientras que otros 373 millones de euros continúan en riesgo.

Bosnia-Herzegovina obtuvo el estatus de país candidato a la UE en 2022 y recibió luz verde para abrir negociaciones de adhesión en 2024, aunque estas conversaciones aún no han comenzado formalmente.

Entre los principales obstáculos siguen figurando varias prioridades clave exigidas por la UE, especialmente la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción, consideradas las áreas más rezagadas.

La compleja estructura institucional, establecida tras los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra en 1995, divide Bosnia-Herzegovina en dos entidades, la Federación croato-musulmana y el ente serbio denominado República Srpska.

Este sistema de reparto de poder otorga a los tres pueblos constituyentes —bosnios musulmanes, croatas y serbios— capacidad efectiva de veto en decisiones estatales, lo que bloquea muchas reformas que requieren amplio consenso político. EFE

ib-jk/fpa