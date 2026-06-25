La UE extiende otro año las sanciones económicas a Rusia por la invasión de Ucrania

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Bruselas, 25 jun (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) renovó este jueves por un período adicional de 12 meses, hasta el 31 de julio de 2027, las medidas restrictivas impuestas a Rusia por sus «continuas acciones» que «desestabilizan la situación en Ucrania».

La medida se produce tras el Consejo Europeo celebrado los días 18 y 19 de junio, en el que los líderes de la UE acordaron prorrogar las sanciones económicas contra Rusia otro año, explicó el Consejo en un comunicado.

Estas medidas económicas, introducidas en 2014 a raíz de la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea y las primeras ocupaciones en la región de Dombás, se ampliaron considerablemente a partir de febrero de 2022 en respuesta a la agresión militar «no provocada, injustificada e ilegal» de Rusia contra Ucrania.

Las medidas vigentes abarcan sectores clave como el comercio, las finanzas, la energía y la tecnología de doble uso.

También incluyen la prohibición de la importación o transferencia por vía marítima de petróleo crudo y determinados productos petrolíferos de Rusia a la UE, la prohibición de realizar transacciones con varias instituciones financieras y proveedores de servicios de criptomonedas en Rusia y en terceros países.

Igualmente, la suspensión de las actividades de radiodifusión y de las licencias en la UE de varios medios respaldados por el Kremlin, que los Veintisiete consideran que desinforman.

Además, se contemplan medidas específicas que permiten a la UE contrarrestar la elusión de las sanciones.

La UE aseguró que mantendrá las sanciones actuales y que está dispuesta a adoptar medidas adicionales mientras Rusia continúe «con sus acciones ilegales y sus violaciones de las normas fundamentales del Derecho internacional, incluida, en particular, la prohibición del uso de la fuerza». EFE

rja/mra