La UE felicita a Keiko Fujimori por su victoria electoral en Perú y se abre a colaborar

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Bruselas, 4 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) felicitó a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por su victoria electoral y expresó su interés en «colaborar con la nueva administración» y «profundizar aún más en el diálogo político».

«Tras la proclamación oficial de los resultados de las elecciones presidenciales de Perú por parte del Consejo Nacional de Elecciones, la UE felicita a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú», señaló anoche un comunicado de la portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE).

Seguidamente, recalcó que la UE «espera con interés colaborar con la nueva administración de la presidenta electa Fujimori para profundizar aún más nuestro diálogo político y nuestra cooperación en materia de inversión, comercio, seguridad, asuntos multilaterales y desarrollo sostenible, entre otras cosas a través de la Agenda de Inversión ‘Global Gateway'».

La UE y Perú comparten valores como «la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la defensa del multilateralismo y el Derecho internacional», apuntó la portavoz, que a su vez reiteró «su apoyo a todos los esfuerzos encaminados a fomentar un diálogo inclusivo y a reforzar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas».

A invitación de las autoridades peruanas, la UE mandó una misión de observación electoral que siguió el desarrollo en los comicios generales de Perú y que finalmente calificó el proceso electoral de creíble y transparente.

Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos. EFE

par/ah