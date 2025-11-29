La UE financia asistencia técnica para mejorar gestión de agua en 11 municipios de Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 29 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) ejecuta una subvención de diez millones de euros destinada a financiar un programa de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y capacitación para mejorar la gestión del agua y los servicios de saneamiento y residuos sólidos en 11 municipios de Ecuador.

El Programa de Fortalecimiento de Servicios de Agua y Saneamiento (PFA), que es ejecutado por el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), contrató a la Universidad de Posgrados del Estado – Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) para desarrollar procesos de capacitación dirigidos a técnicos de los gobiernos municipales y a sus empresas públicas.

Este financiamiento no reembolsable permitirá generar acciones de fortalecimiento institucional en las alcaldías de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Tulcán, Lago Agrio, Cayambe, Pedro Moncayo, Latacunga, Ambato, Guano y Guaranda, ubicados en las regiones andina y amazónica de Ecuador, a través de capacitación especializada que busca mejorar la gestión de los servicios de agua y saneamiento en cada uno de estos territorios, explicó la UE en un comunicado.

La Unión Europea, que impulsa este programa por medio de su estrategia Global Gateway, señaló que las capacitaciones que se darán estarán enfocadas en procesos técnicos, administrativos, financieros y comerciales que mejoren la operación y sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento.

Además, que se busca potenciar los conocimientos en administración pública aplicados a la prestación eficiente del servicio para funcionarios municipales y también del BDE.

La delegación europea en el país andino señaló que este proyecto es un ejemplo del compromiso que, junto a la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y el BDE, tienen con el «desarrollo sostenible del Ecuador, la mejora de la calidad de vida y la gestión responsable de los recursos hídricos del país». EFE

