La UE impone a Google una multa de 2.950 millones de euros pese a las amenazas de Trump

afp_tickers

3 minutos

Tras una semana de dilaciones y haciendo caso omiso de las amenazas de Donald Trump, la Comisión Europea anunció el viernes que impondrá una multa de 2.950 millones de euros (casi 3.500 millones de dólares) a Google.

El ejecutivo europeo consideró que el gigante tecnológico estadounidense abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea.

Esta sanción conocida como Adtech, que Google anunció inmediatamente que iba a impugnar, era muy esperada. La Comisión había amenazado en 2023 con exigir la escisión de parte de las actividades del grupo en este ámbito de la publicidad en línea, algo que finalmente no ha decidido hacer por el momento.

El anuncio de esta sanción contra el gigante estadounidense se retrasó a principios de semana, en un contexto de tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, como confirmó el miércoles a AFP una fuente de la Comisión.

El 26 de agosto, Donald Trump atacó enérgicamente a los países u organizaciones que regulan el sector tecnológico, amenazándolos con aranceles y restricciones a la exportación.

Aunque no mencionó directamente a la UE, esta dispone de hecho del arsenal jurídico más potente del mundo para regular el sector digital, lo que alimenta los debates en Europa sobre el riesgo de represalias en caso de sanciones contra empresas estadounidenses.

La UE respondió que tenía «el derecho soberano» de regular la tecnología.

– «Injustificada» –

En una declaración a AFP, Google criticó duramente la sanción de la Comisión.

«La decisión de la Comisión Europea sobre nuestros servicios Adtech es mala y la recurriremos. Nos impone una multa injustificada y cambios que afectarán a miles de empresas europeas, ya que les resultará más difícil ganar dinero», declaró Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Google encargada de asuntos regulatorios.

Es la tercera multa impuesta esta semana a Google, filial de Alphabet.

El grupo fue condenado el miércoles en Estados Unidos a pagar 425,7 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a casi 100 millones de usuarios por violar su privacidad, según la decisión de un jurado de un tribunal federal de San Francisco confirmada por el gigante estadounidense.

Y el jueves, recibió una multa récord de 325 millones de euros impuesta por la autoridad francesa de control de la privacidad (Cnil) por incumplimientos en materia de privacidad y cookies.

Sin embargo, el grupo obtuvo el martes una importante victoria judicial en Estados Unidos: un juez de Washington le impuso estrictos requisitos sobre el intercambio de datos con el fin de restablecer la equidad en la competencia en las búsquedas en línea, pero sin obligarle a ceder su navegador estrella Chrome, como exigía el gobierno estadounidense.

fpo/cjc/de/hgs/eg