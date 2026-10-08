La UE impone sanciones a casi 1.600 individuos y entidades rusos

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Los países de la Unión Europea acordaron el miércoles un nuevo y amplio paquete de sanciones contra Rusia, dirigido a casi 1.600 individuos y entidades por la guerra en Ucrania, dijeron diplomáticos a la AFP.

Estas fuentes indicaron que las medidas se adoptarán el próximo lunes y se dirigen principalmente a personas y entidades vinculadas al ejército ruso y a la industria armamentística.

La nueva batería de sanciones se enmarca en el esfuerzo de Bruselas para mantener la presión sobre Moscú después de más de cuatro años y medio de guerra en Ucrania.

En total, unos 4.500 individuos y entidades rusos están sometidos a prohibiciones de visado y congelación de activos por la guerra.

En esta ocasión, las sanciones también afectarán a tres miembros de la comisión electoral rusa, después de las elecciones parlamentarias de septiembre en el país que la UE consideró manipuladas.

del/raz/dbh/erl