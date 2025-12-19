La UE importó un 59,9 % de su gas natural licuado de EE.UU. entre enero y septiembre

Bruselas, 19 dic (EFE).- La Unión Europea aumentó el volumen de sus importaciones de gas natural licuado (GNL) en un 25,9 % entre enero y septiembre de 2025 en relación con el año anterior, y concentró el 59,9 % de sus compras en Estados Unidos, según datos publicados hoy por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

El segundo mayor exportador de GNL a la UE fue Rusia, con un 12,7 % del volumen y por delante de Argelia (7,7 %), agregó Eurostat en un comunicado.

En términos de valor, las importaciones de GNL crecieron un 36,1 % en los nueve primeros meses del año en el conjunto del mercado único.

En paralelo, la UE redujo de forma significativa sus compras de petróleo, de forma que entre enero y septiembre, las importaciones medias mensuales de crudo y productos petrolíferos descendieron un 18,3 % en valor y un 6,6 % en volumen en comparación con la media mensual de 2024.

En cuanto a las importaciones de gas natural por gasoducto, su valor aumentó un 3,1 %, mientras que el volumen cayó un 4,9 % en el mismo periodo.

Noruega se mantuvo como el principal suministrador de gas por bombeo de la UE, con el 51,8 % del total, seguida de Argelia (14,6 %) y del Reino Unido (13,4 %), según Eurostat. EFE

jaf/mr