La UE impulsa un proyecto de agua potable para 80.000 personas en un municipio de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 3 feb (EFE).- La Alcaldía del municipio ecuatoriano de Portoviejo ha iniciado la fase de pruebas para poner en marcha la Planta de Tratamiento de Agua Potable Mancha Grande, un proyecto que cuenta con financiación de la Unión Europea (UE), y que beneficiará a más de 80.000 habitantes de las áreas rurales de la localidad.

La embajadora de la UE en Ecuador, Jekaterina Doródnova, ha estado presente en el acto de inicio de las pruebas junto al alcalde de Portoviejo, Javier Pincay; el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ignez Tristao; y el responsable del Sector Público para Ecuador del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Álvaro Bernar.

El proyecto ha recibido una donación de la UE de 12 millones de dólares (unos 10 millones de euros), financiada a través del instrumento Facilidad de Inversión para América Latina y el Caribe (LACIF), y cuenta con recursos no reembolsables de la AECID a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) por 3,89 millones (casi 3,30 millones de euros).

Además, se complementa con financiación reembolsable del BID, por 27,5 millones de dólares (23,2 millones de euros); del BEI, por 59,89 millones (50 millones de euros); y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), por 17 millones (unos 14 millones de euros), según detalla la oficina de la UE en un comunicado.

La embajadora Doródnova ha señalado que la cooperación europea apoya la cooperación descentralizada en favor del desarrollo territorial y el bienestar de las comunidades rurales. «Este proyecto demuestra que cuando unimos recursos, conocimiento y voluntad política, los resultados son verdaderamente transformadores», ha declarado.

Por su parte, el alcalde Pincay ha asegurado que el inicio de la etapa de pruebas representaba «un avance sustantivo» para empezar a reducir «brechas históricas de acceso al agua potable».

«Este esfuerzo conjunto con la cooperación internacional garantiza un servicio sostenible que beneficiará a más de 80.000 personas, unas 25.000 familias, consolidando un modelo de gestión orientado a la calidad de vida», ha agregado.

La planta de tratamiento contribuirá a llevar tecnología europea y soluciones sostenibles al servicio de la población y elevará la cobertura de agua potable en el área rural del 25 % al 85 %, de acuerdo a datos de la oficina de la UE.

Tras el inicio de las pruebas y la calibración de los sistemas, se proyecta iniciar progresivamente el suministro de agua potable durante el primer cuatrimestre del año. EFE

