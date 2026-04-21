La UE impulsará con 1.200 millones de euros el acuerdo de libre comercio africano

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Nairobi, 21 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) impulsará con una asignación de 1.200 millones de euros el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA, en inglés), lanzado en 2019 por la Unión Africana (UA) para integrar los mercados del continente, informó este martes la delegación europea ante la UA.

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, firmó un memorando de entendimiento para aportar esos fondos con el secretario general del AfCFTA, Wamkele Mene, en los márgenes de la apertura este lunes del Foro Empresarial UE-Etiopía en Adís Abeba, la capital etíope.

El pacto busca «reforzar la cooperación de larga data bajo la asociación entre la UA y la UE e impulsar la integración económica en África», señaló la delegación europea en la red social Facebook.

También pretende «generar nuevas oportunidades, fortalecer las cadenas de valor y apoyar el desarrollo sostenible en todo el continente», de acuerdo con la UE.

El secretariado del AfCFTA destacó en la red social X que el acuerdo «refleja la maduración de la asociación entre África y la UE, con un énfasis cada vez mayor en la cooperación en materia de comercio e inversión, basada en intereses mutuos y en un compromiso compartido».

Este lunes, Síkela se reunió con el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, quien describió a la UE como «un socio clave y fiable, cuya cooperación con África abarca ámbitos prioritarios, como el comercio, la inversión, el desarrollo de infraestructuras y la paz y la seguridad».

En un comunicado, Youssouf destacó «la importancia de impulsar una asociación económica mutuamente beneficiosa» y pidió que la UE «aumente sus inversiones en la creación de valor añadido e industrialización en el continente y que se mejore el acceso para los productos africanos procesados».

El comisario europeo destacó, tras el encuentro, que «la UE no está invirtiendo sólo en infraestructuras de alta calidad», sino también «en valor local, nuevos empleos, mejores habilidades y oportunidades reales para la gente».

El AfCFTA busca crear la Zona de Libre Comercio Continental Africana, que supondría el mayor mercado único de productos y servicios del mundo, integrando a más de 1.400 millones personas y con un valor potencial de 3,4 billones de dólares.

El foro en la capital etíope, que se desarrolla hasta este miércoles, tiene lugar tras la celebración el pasado noviembre de la séptima cumbre UE-UA en Angola, en la que ambos bloques buscaron reforzar su cooperación en asuntos como la seguridad, la migración, el comercio o el cambio climático. EFE

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