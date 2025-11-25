La UE inicia análisis de impacto de pesticidas prohibidos en UE usados en importaciones

Bruselas, 25 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) puso en marcha este martes un análisis de impacto para decidir si toma medidas ante los pesticidas prohibidos en la Unión Europea (UE) que llegan a territorio comunitario en productos importados.

El pasado febrero, el Ejecutivo comunitario presentó su Visión sobre la Agricultura y los Alimentos, un documento en el que Bruselas planteaba sus reflexiones sobre el futuro del sector agroalimentario en los Veintisiete.

Entre dichas reflexiones, figuraba que los pesticidas «más peligrosos» prohibidos en la Unión Europea por razones sanitarias y medioambientales «no deberían poder regresar» al club comunitario a través de productos importados.

«La Comisión establecerá un principio de que los pesticidas más peligrosos prohibidos en la UE por razones de salud o medioambientales no pueden regresar a la UE mediante productos importados», afirmaba el texto.

En ese sentido, la Comisión anunció que pondría en marcha este 2025 una evaluación «que considerará los impactos sobre la posición competitiva de la UE y las implicaciones internacionales y, si es apropiado, propondrá modificaciones al marco legislativo aplicable».

Esa evaluación o análisis de impacto es lo que puso en marcha hoy. La CE indicó este martes en un comunicado que el análisis se ha iniciado «con vistas a reforzar el alineamiento de los estándares de producción de la UE sobre los pesticidas más peligrosos con los requisitos aplicables a productos importados».

Sobre el principio de que los pesticidas prohibidos en la UE no vuelvan a los Veintisiete en productos importados, Bruselas dijo hoy que esa «reciprocidad fortalecida tiene por objetivo garantizar que los ambiciosos estándares de la Unión Europea no provocan una desventaja competitiva para los agricultores de la UE y el sector agroalimentario, al tiempo que se responde a las expectativas de los consumidores».

«El análisis es un paso importante para entender el impacto económico, medioambiental y social que una mayor coherencia en los requisitos podría tener cuando se trata de los pesticidas más peligrosos prohibidos en la UE», resaltó el Ejecutivo comunitario.

Agregó que se evaluará en particular el potencial impacto en los flujos comerciales para la Unión, la competitividad de los productores europeos y la potencial repercusión sobre los consumidores.

«El análisis de impacto servirá de base para futuras medidas políticas, incluida una posible propuesta legislativa que se presentará al respecto», explicó la Comisión.

Recordó que aunque la legislación de la UE «ya protege a los consumidores y garantiza que todos los alimentos en el mercado cumplen los elevados estándares de salud y seguridad, el anuncio de hoy reitera el compromiso de la Comisión de lograr un mayor alineamiento de los estándares de producción aplicables a los productos importados, garantizando igualdad de condiciones para nuestros agricultores y productores, y manteniendo la protección de los consumidores».

«El análisis de impacto proporcionará la base analítica para posibles modificaciones apropiadas y proporcionales del marco legal vigente con el fin de avanzar hacia una mayor reciprocidad de los estándares», incidió.

Añadió que incluirá un estudio liderado por el Centro Común de Investigación, se basará en datos empíricos y permitirá una evaluación exhaustiva de «los posibles impactos y la aportación de las partes interesadas».

«Se prevé que el estudio preliminar concluya para el verano de 2026, y a continuación se darán los siguientes pasos del análisis de impacto», señaló la CE. EFE

