La UE insiste en que Rusia solo quiere la guerra mientras avanza en la adhesión de Ucrania

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Luxemburgo, 15 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) reiteró este lunes que Rusia solo está interesada en la guerra tras los últimos ataques masivos contra Kiev, que alcanzaron una de las catedrales más emblemáticas de la ciudad, mientras se dispone a abrir este mismo lunes los primeros capítulos de la negociación para que Ucrania se una al bloque comunitario.

«Europa quiere la paz. Nadie (la quiere) más que el pueblo ucraniano. Rusia, por su parte, ha vuelto a demostrar que su único interés es la violencia y la destrucción», indicó en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Recordó que los líderes del G7 se reúnen desde este lunes en Évian (Francia) y que allí debatirán «los próximos pasos para aumentar la presión sobre Rusia, llevar a (su presidente, Vladímir) Putin a la mesa de negociaciones y poner fin a esta matanza sin sentido».

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que los últimos bombardeos masivos contra Kiev son «un nuevo recordatorio de que Rusia sigue intensificando el conflicto», y que ponen de manifiesto «la falta de voluntad de Rusia para participar seriamente en las negociaciones de paz».

Un «crimen de guerra», según Kallas y Albares

Desde Luxemburgo, donde preside un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, aseveró que los últimos bombardeos rusos, que dañaron monumentos protegidos por la Unesco, son «crímenes de guerra» por los que Moscú tendrá que responder.

Recordó que la UE va a aprobar este lunes más sanciones contra personas y entidades rusas y que sigue preparando nuevas medidas restrictivas contra el complejo militar-industrial de Rusia y la flota fantasma, que contribuye a eludir sanciones al petróleo ruso.

Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, condenó este lunes «con toda firmeza este nuevo ataque a un símbolo religioso, a un símbolo cristiano que representa las creencias de millones de personas en Ucrania, en el mundo, también en España».

«El bombardeo de los lugares de culto es un crimen de guerra, es contrario completamente al Derecho internacional humanitario», apuntó.

El Ejército ruso lanzó de madrugada contra la capital ucraniana más de 60 misiles y numerosos drones, en un nuevo ataque masivo contra Kiev que alcanzó la catedral de la Dormición, un templo de importancia capital tanto para la religión ortodoxa como para la historia de Ucrania.

También fue objetivo del ataque la región de Járkov del noreste de Ucrania, donde cinco rescatistas murieron mientras trabajaban en una infraestructura industrial que ya había sido alcanzada unos minutos antes.

Albares destacó, en contraposición a esos ataques, que los Veintisiete darán este lunes una «señal fuerte» con la apertura, en sendas conferencias de adhesión con Ucrania y Moldavia, del primer grupo de capítulos que conforman las negociaciones de ingreso de esos países en la UE.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, dejó claro a su llegada a la reunión de ministros que Ucrania y Moldavia «han cumplido» y que «realmente ha llegado el momento» de abrir los primeros capítulos de la negociación para su adhesión.

«Si ellos cumplen, nosotros deberíamos cumplir también», enfatizó, y confió por esa razón en que en julio puedan abrirse los cinco grupos de capítulos restantes. EFE

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