La UE intensificará sus inversiones y cooperación de seguridad en el Ártico

2 minutos

Bruselas, 23 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, afirmó hoy que la UE «ha invertido de manera insuficiente en el Ártico y en su seguridad», y señaló que está trabajando en intensificar su colaboración en estos ámbitos con Estados Unidos y otros socios.

Von der Leyen se pronunció así al término de la cumbre celebrada desde la tarde del jueves en Bruselas, y centrada en la crisis con Estados Unidos desencadenada por las amenazas arancelarias y de recurrir a la fuerza militar por parte de su presidente, Donald Trump, con vistas a hacerse con el control de Groenlandia.

«Colectivamente, hemos invertido de manera insuficiente en el Ártico y en la seguridad ártica. Por ello, ha llegado el momento de intensificar los esfuerzos y de construir sobre lo que ya logramos hace dos años», dijo la política alemana al término de la reunión.

Recordó que la UE ya ha puesto en marcha iniciativas sobre inversiones adicionales en energía limpia, materias primas críticas y conectividad digital, y dijo que para el próximo presupuesto plurianual de la UE, se ha propuesto duplicar el apoyo financiero a Groenlandia.

«En este momento, estamos trabajando en el fortalecimiento de la relación de la UE con Groenlandia y, como parte de ello, la Comisión presentará próximamente un paquete sustancial de inversiones», afirmó.

«Más allá de la inversión, también tenemos la intención de profundizar la cooperación con Estados Unidos y con todos nuestros socios en el importante ámbito de la seguridad en el Ártico», añadió.

En particular, apuntó a la posibilidad el aumento del gasto en defensa para adquirir capacidades adaptadas al Ártico y reforzar los acuerdos de seguridad y defensa con socios de la región como el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros socios. EFE

ahg/mas/rrt