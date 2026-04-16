La UE invertirá 8,9 millones de euros en proyectos de desarrollo sostenible en Venezuela

2 minutos

Caracas, 16 abr (EFE).- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela anunció este jueves la apertura de la convocatoria, con un presupuesto de 8,9 millones de euros (unos 10,4 millones de dólares), para proyectos que promuevan la economía circular y mejorar el acceso a servicios básicos esenciales.

La UE indicó, en un comunicado de prensa, que la convocatoria va dirigida a organizaciones de la sociedad civil (OSC).

«Esta convocatoria tiene como objetivo principal empoderar a las OSC venezolanas, reconociendo su papel fundamental como interlocutores clave en sus comunidades y su capacidad para implementar soluciones innovadoras a nivel territorial», añadió.

La financiación, prosiguió, se divide en dos áreas principales de actuación, el primer lote de economía circular destinado a proyectos que fomenten la gestión sostenible de recursos, la reducción de residuos y el apoyo a emprendimientos sociales que apliquen modelos circulares, especialmente aquellos liderados por mujeres y jóvenes.

Esta área dispone de una dotación de 4.960.000 euros, señaló la delegación.

El segundo lote sobre acceso a servicios básicos busca mejorar de forma equitativa, inclusiva y sostenible el acceso a servicios como agua potable, saneamiento, higiene y energía básica en comunidades vulnerables con una dotación de 4 millones de euros.

La UE sostuvo que todas las propuestas deben integrar de manera obligatoria enfoques de igualdad de género, participación de la juventud, reducción de desigualdades y el principio de una transición verde justa.

Asimismo, la delegación indicó que las organizaciones que deseen obtener más información sobre esta convocatoria, pueden participar en la sesión informativa virtual del próximo 12 de mayo a las 10.00 hora local (14.00 GMT).

«Toda la información sobre la convocatoria, incluidos los objetivos, criterios de elegibilidad, actividades financiables y procedimientos de solicitud, está disponible en la Guía para los solicitantes y sus anexos, publicada en la página web de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela», añadió. EFE

sc/bam/jrh