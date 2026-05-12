La UE invitará a funcionarios talibanes a Bruselas para negociar el retorno de migrantes

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La Comisión Europea dijo el lunes a la AFP que tiene previsto invitar a responsables talibanes a Bruselas en un futuro próximo para mantener conversaciones sobre el regreso de migrantes a Afganistán.

Según fuentes cercanas, el bloque comunitario enviará «inminentemente» una carta a Kabul para fijar una fecha para una reunión en la capital belga.

Esta visita, coordinada con Suecia, se produce tras dos desplazamientos de responsables europeos a Afganistán para tratar el mismo tema.

La idea ahora es «proseguir estos debates» a «nivel técnico» en Bruselas, explicó un portavoz del Ejecutivo europeo.

Todavía no se ha mencionado ninguna fecha concreta para su llegada.

Impulsados por la voluntad común de endurecer sus políticas migratorias, una veintena de países de la Unión Europea buscan vías para devolver migrantes, y en particular a aquellos condenados por la justicia, a Afganistán.

Estas visitas plantean, sin embargo, una serie de interrogantes prácticos y éticos.

Por un lado, implican dialogar con los responsables talibanes, en el poder desde 2021, pero a los que la UE no reconoce oficialmente.

Además, Afganistán ya se enfrenta a una grave crisis humanitaria. Desde 2023, más de 5 millones de afganos han regresado de Irán y Pakistán, la mayoría de las veces de forma forzada.

Según las organizaciones internacionales, la mayoría de ellos vive en una gran precariedad, sin vivienda ni empleo.

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