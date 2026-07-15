La UE limita la protección a futuros refugiados ucranianos que cumplan obligación militar

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Bruselas, 15 jul (EFE).- Los países de la Unión Europea acordaron extender este jueves hasta el mes de marzo de 2028 la protección que ya ofrecen a los ucranianos que han huido de la guerra en su país, pero decidieron que sólo darán amparo a futuros refugiados que cumplan con sus obligaciones militares.

Los Veintisiete aseguran que han tenido en cuenta «las necesidades defensivas de Ucrania», por lo que en el futuro sólo darán protección «a aquellos que cumplan sus obligaciones militares», según dijo el Consejo de la UE en un comunicado.

«El mensaje es claro: continuamos apoyando a Ucrania. Y como parte de nuestro apoyo también queremos garantizar que Ucrania se pueda defender. Por eso, nuestro marco de protección temporal respeta las necesidades legítimas de Ucrania», añadió el ministro de Justicia e Interior irlandés, Jim O’Callaghan, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Quienes huyan de Ucrania a partir de ahora para buscar protección en la Unión Europea tendrán que mostrar un pasaporte o cualquier documento que demuestre que las autoridades les han permitido abandonar el país.

La UE, en cambio, ha decidido extender la protección a los ucranianos que ya se encuentran en su territorio desde febrero de 2022, el año en que Rusia lanzó su invasión a gran escala, con beneficios como permiso de residencia, acceso a la vivienda y al mercado labora, a la asistencia médica y a beneficios sociales y a la educación de sus hijos.

Se trata de un acuerdo político al que llegaron hoy los embajadores de los países de la UE, que está previsto que se apruebe formalmente la semana que vienes. EFE

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