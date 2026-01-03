La UE llama a la «moderación» en la crisis entre Venezuela y EE.UU. tras hablar con Rubio

1 minuto

Bruselas, 3 ene (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, llamó este sábado «a la moderación» tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas y tras haber mantenido una conversación con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio.

«He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela», dijo la alta representante a través de un mensaje en redes sociales y añadió que la UE hace «un llamamiento a la moderación. EFE

