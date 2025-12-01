La UE llega a diciembre con la reserva de gas al 75 %, por debajo del objetivo de llenado

Bruselas, 1 dic (EFE).- Las reservas de gas natural en la Unión Europea se sitúan en el 75,75 % a comienzos de diciembre y en plena llegada al invierno, casi quince puntos porcentuales por debajo del objetivo de llenado del 90 %, según los últimos datos disponibles de la asociación sectorial Gas Infrastructure Europe (GIE) relativos al 29 de noviembre.

Esta cifra se encuentra, además, por debajo del 85,08 % de reservas de gas registradas en la misma fuente un año antes, en una fecha en la que el consumo de gas suele ser mayor por el uso de calefacciones.

La normativa europea, establecida como respuesta a la instrumentalización del gas como herramienta de presión tras la invasión rusa de Ucrania, obliga a los países miembros a alcanzar la cifra del 90 % de almacenamiento en cualquier momento del otoño de cada año y hasta la llegada del invierno, o más en concreto, entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre.

Sin embargo, en la horquilla de los últimos dos meses, únicamente ocho países de la UE rebasaron el umbral propuesto (Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia), y la mitad de ellos lo cumplen hoy.

En el caso de España, las reservas de gas natural no alcanzaron el objetivo fijado en ningún día del otoño, y en la última actualización se situó en el 83,61 %, mientras que hace un año esta cifra alcanzaba el 93,58 %, cuando sí se cumplió la meta definida.

Cabe destacar que la asociación GIE agrupa datos de las reservas de gas natural de 18 Estados miembro, sin tener en cuenta el GNL (gas natural licuado).

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 puso de relieve la dependencia de la UE del gas y petróleo ruso, lo que empujó a los Veintisiete a buscar la autosuficiencia energética y fijar el objetivo de llenado de las instalaciones de almacenamiento en un 90 % para proteger a los ciudadanos de los elevados precios en un contexto de incertidumbre geopolítica.

En julio de este año, el Parlamento Europeo flexibilizó los objetivos de situar las reservas de gas en el 90 %, permitiendo que los países miembros puedan alcanzar esta cifra en cualquier momento entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre cada año, en lugar de en un día concreto, fechado antes en el 1 de noviembre, aunque esta mayor laxitud no se tradujo en mejores resultados en 2025, a la vista de que menos de la mitad de los Estados miembro alcanzaron el objetivo.

Además, el pasado 20 de octubre, los países de la UE respaldaron, con la oposición de Eslovaquia y Hungría, la propuesta de la Comisión Europea para adelantar a 2028 la desconexión de la Unión de las importaciones de hidrocarburos rusos.

Una normativa que aún tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, que pide adelantar un año antes la desconexión con Rusia. EFE

