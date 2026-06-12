La UE llega a un acuerdo provisional sobre los derechos de pasajeros aéreos

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Bruselas, 12 jun (EFE).- La Unión Europea llegó este viernes a un acuerdo provisional sobre los derechos de los pasajeros aéreos, que mantiene el actual derecho a recibir compensación cuando un vuelo se retrasa más de tres horas y exige a las aerolíneas mayor transparencia en el precio de los billetes.

Son los principales puntos de un acuerdo que hoy validó el Consejo de la UE y que está previsto que el Parlamento Europeo valide el próximo lunes.

Derecho a compensación

Los viajeros tendrán derecho a recibir una compensación cuando el vuelo se retrase más de tres horas y la cantidad a reembolsar oscilará entre los 250 y los 600€, en función de la distancia, explicaron fuentes europeas.

El Parlamento Europeo ha conseguido mantener así el status quo, en contra de los países de la UE, que inicialmente habían acordado ampliar hasta las 4 horas el tiempo de retraso para recibir compensación y reducir las cantidades que debían pagar las compañías aéreas.

En caso de que los pasajeros tengan derecho a recibir una compensación, las aerolíneas tendrán que informarles en un máximo de 96 horas desde el aterrizaje del vuelo y deberán hacerlo de forma clara.

Equipaje

Los pasajeros podrán llevar sin coste adicional un pequeño artículo personal, como un bolso o una mochila. Además, el precio básico del billete deberá incluir la maleta de mano.

Se exige así mayor transparencia a las aerolíneas para que los pasajeros puedan comprar los precios entre unas y otras antes de hacer una reserva.

Otras medidas

Las compañías aéreas tampoco podrán cobrar un coste adicional a las familias que quieran sentarse juntas y aquellas que viajen con niños podrán llevar gratis el coche del bebé hasta la puerta de embarque.

El acuerdo, que mantiene el status quo en las principales demandas del Parlamento Europeo y de las asociaciones de consumidores, entrará en vigor en marzo del año que viene. EFE

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