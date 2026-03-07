La UE llega al 8M con algún avance, señales de retroceso y un menor empuje legislativo

5 minutos

Ignacio Blanco

Bruselas, 7 mar (EFE).- La UE llega a este 8 de marzo, Día de la Mujer, con algunos avances, como el acceso al aborto seguro o la mayor presencia de mujeres en cargos directivos, pero también con retrocesos, como la menor participación femenina en la toma de decisiones o la pérdida de la perspectiva de género en las instituciones.

Casi dos años después del inicio de la legislatura comunitaria, los Veintisiete han dado prioridad a recoger los frutos de una pasada legislatura productiva en materia de igualdad, y se muestran menos centrados en legislar.

En un balance general, todos los países de la UE avanzan hacia la igualdad, pero el ritmo es todavía lento: aún serán necesarios 50 años más para lograr la meta de la igualdad plena, según el análisis más reciente del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

Más implementación, menos legislación

Entre 2019 y 2024, el bloque comunitario impulsó un amplio marco legal con la aprobación de cuatro directivas sobre violencia de género, transparencia salarial, conciliación de la vida familiar y equilibrio en los consejos de administración, que ahora llevan a Bruselas a enfocarse en su implementación y a ralentizar el ritmo legislativo.

Aunque estas políticas requieren aún transposición o tiempo de aplicación, el EIGE constata ya buenos resultados en el equilibrio de género en las grandes empresas, «que ya se acercan a la meta» del 40 % de mujeres, con un 38 % en 2025.

«Fueron avances importantísimos en igualdad de género», resume en conversación con EFE la presidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, Lina Gálvez.

«Eso ya no se está viendo en esta legislatura, y parece que no se va a ver», añade la eurodiputada.

«Cuando hay otras prioridades (…), las mujeres sufren más que los hombres, porque se suele recortar en servicios sociales, donde las mujeres somos las principales usuarias», incide.

Menos perspectiva de género… y menos mujeres en altos cargos

Según una reciente investigación del EIGE en 2025, existe una falta de mecanismos y de perspectiva de género en las instituciones que impiden aplicar bien las normas y crear confianza institucional, por ejemplo, para que mujeres víctimas de violencia de género se atrevan a denunciar.

«Hay una tendencia hacia servicios neutrales con respecto al género, un retroceso en servicios especializados de atención a víctimas de violencia de género», señala Cristina Fabre, investigadora del EIGE.

Helena Morais, otra experta de este organismo, considera que la integración de esa perspectiva no solo «sigue siendo un punto débil», sino que ha registrado «un descenso evidente» desde 2021.

Por otro lado, las investigadoras observaron un «retroceso» en el equilibrio de género en altos cargos en la UE en 2025. En puestos ministeriales de los países europeos, la proporción de mujeres se redujo 2,7 puntos porcentuales en comparación con la situación del año anterior, disminuyendo en once de los 27 estados.

En el Parlamento Europeo, la proporción de mujeres bajó del 39,8 % al 38,5 %. «Ahora por primera vez hemos ido hacia atrás», subraya la parlamentaria Lina Gálvez.

Definición de violencia de género: el escollo del consentimiento

En el ámbito de la violencia de género, el mayor debate se encuentra en la definición por consentimiento, y no por uso de la fuerza o intimidación, aplicada por países como España en la ley del ‘solo sí es sí’. La nueva Directiva de violencia de género de 2024 se quedó a las puertas de incluir esa concepción por la oposición de países como Francia o Alemania.

En los próximos años, la UE podría reabrir el debate para incluir esa definición en la normativa, después de que la Comisión Europea incluyese en su nueva Estrategia la posibilidad de nuevas acciones, incluyendo legislación, para «asegurar que el sexo sin consentimiento equivale a una violación en toda la UE».

Violencia digital y polarización entre hombres y mujeres

La mayor novedad de la normativa de 2024, que los países deberán trasponer antes de 2027, fue la obligación de tipificar delitos como el ciberacoso o la difusión no consentida de imágenes íntimas.

«Ese fenómeno es muy importante porque están cambiando los mecanismos de violencia contra las mujeres, con las redes sociales, la pornografía, los acosos…», resalta Teresa Nevado, del Comité Ejecutivo del Lobby Europeo de Mujeres.

El último informe del EIGE sobre violencia contra las mujeres de 2025 reveló «una tendencia más preocupante entre los niños y los hombres jóvenes». «Las actitudes no han cambiado significativamente a pesar de las campañas de concienciación y las iniciativas políticas», señala.

Derechos sexuales y reproductivos: el aborto

La última de las novedades tiene que ver con el aborto. La Comisión Europea recalcó que cualquier país puede usar recursos comunitarios para reembolsar a una mujer los gastos del tratamiento o incluso del viaje, en el caso de que se vea obligada a desplazarse para abortar en cualquier otro Estado miembro para sortear su prohibición en su país de origen.

El EIGE celebró esta «decisión histórica», que permitirá a más de 20 millones de mujeres en Europa «acceder a un aborto seguro».

Actualmente, el Parlamento Europeo pide a los países incorporar la asistencia sanitaria sexual y reproductiva y el derecho a un aborto seguro y legal a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. EFE

iba/ahg/lss