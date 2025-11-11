La UE logra un acuerdo político para simplificar la PAC y reforzar apoyo a agricultores

Bruselas, 11 nov (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) y la Eurocámara han alcanzado un acuerdo político sobre el paquete de simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) que podría permitir un ahorro anual de 1.600 millones de euros para los agricultores europeos, según anunció este martes el Ejecutivo comunitario.

Este acuerdo provisional fue cerrado en la víspera entre el Parlamento Europeo y la presidencia danesa de turno de la UE, y permitirá «reducir la carga administrativa, simplificar los regímenes de pago y reforzar la competitividad de los agricultores» durante el actual ciclo de la PAC (2023-2027), según la Comisión Europea (CE).

El texto incluye una simplificación de los requisitos en las explotaciones, un mejor reconocimiento de prácticas agrícolas como la agricultura ecológica, un apoyo más ágil para las pequeñas y medianas explotaciones, un mayor acceso a herramientas financieras y una mayor flexibilidad para los Estados miembros en la gestión de sus Planes Estratégicos de la PAC.

Además, el acuerdo prevé pagos de crisis para los agricultores activos afectados por catástrofes naturales y climáticas, según explicó la CE en un comunicado.

Estas medidas aportarán «beneficios reales para los agricultores y los Estados miembros», y podrían suponer un ahorro anual de más de 1.600 millones de euros para los agricultores y de más de 210 millones de euros para las administraciones nacionales, según cálculos del Ejecutivo comunitario.

“Este acuerdo aporta un mayor apoyo a los agricultores, reglas más eficientes para las autoridades nacionales y orientaciones ambientales más claras, de modo que se fomenten las buenas prácticas en lugar de penalizarse por la confusión o la burocracia», destacó en un comunicado el ponente de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, el socialista portugués André Rodrigues, quien añadió que «más de nueve millones de agricultores europeos se beneficiarán de esas medidas.

El acuerdo político deberá ahora ser respaldado por el pleno del Parlamento y por el Consejo de la UE con vistas a su entrada en vigor antes de finales de año para que pueda ofrecer simplificaciones y ahorros concretos a partir de 2026.

La medida forma parte de uno de los paquetes «omnibus» de simplificación presentados por la Comisión este año con el objetivo de impulsar la competitividad y la prosperidad de la UE, así como de liberar una mayor capacidad de inversión para las empresas. EFE

ahg/lab