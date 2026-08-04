La UE muestra solidaridad con España y pide reforzar la prevención tras la crisis en Ceuta

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Bruselas, 4 ago (EFE).- Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) mostraron este martes su «firme solidaridad» con España tras la crisis migratoria en Ceuta (España) y destacaron la necesidad de «seguir luchando sin descanso» contra las redes de tráfico de migrantes, así como mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

Al término de la videoconferencia, los ministros de los Veintisiete valoraron «la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación» en la ciudad autónoma, y alcanzaron un consenso a la hora de fortalecer las fronteras externas de la UE, así como de «forjar alianzas sólidas con países terceros», según se lee en un comunicado difundido por el Consejo de la unión, la representación de los Estados miembros.

También expresaron la necesidad «de mejorar el conocimiento compartido de la situación» para lo que propusieron «el desarrollo de sistemas de alerta temprana como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales». EFE

mas/jlp