La UE multa a Google con más de mil millones de dólares por vulnerar la normativa digital

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La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos.

Tras el anuncio, el representante de la Casa Blanca para Comercio (USTR), Jamieson Greer, advirtió que la multa supone «un verdadero riesgo para el mantenimiento de la estabilidad transatlántica».

«La UE afirma reiteradamente que busca estabilidad y previsibilidad en nuestras relaciones comerciales, pero este tipo de medidas genera una enorme incertidumbre para las exportaciones estadounidenses de bienes y servicios», declaró Greer.

En detalle, Google fue sancionada con 460 millones de euros por haber favorecido sus propios servicios en los resultados de su motor de búsqueda Google Search, afirmó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

A ello se añade una segunda multa de 430 millones de euros por impedir que los desarrolladores de Google Play (la tienda de aplicaciones de Google) redirigieran a los usuarios a otros canales de venta.

– «Garantizar un terreno de juego equitativo» –

«Es una decisión muy importante», afirmó la vicepresidenta de la Comisión encargada de lo Digital, Henna Virkkunen, subrayando que tiene como objetivo «garantizar un terreno de juego equitativo» para todas las empresas en línea.

El gigante tecnológico estadounidense respondió que esta decisión deteriorará servicios muy apreciados por los internautas.

«Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play», protestó Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, en una declaración transmitida a la AFP.

Desde la implementación de la DMA en 2024, la UE impuso multas de 200 y 500 millones de euros contra Meta y Apple en 2025.

La administración de Trump ha acusado anteriormente a Bruselas de apuntar contra las tecnológicas estadounidenses y ha amenazado con imponer aranceles como represalia a estas sanciones.

La medida contra Google llega apenas unos días antes del primer aniversario de un acuerdo entre Washington y Bruselas que alivió las fricciones comerciales.

Aunque es la primera multa a Google por vulnerar la DMA, la empresa ha sido golpeada en varias ocasiones por sanciones europeas.

Entre 2017 y 2019, la UE impuso a la tecnológica multas por un total de 8.200 millones de euros (unos 9.300 millones de dólares). Y en septiembre del año pasado, la castigó con una sanción de 2.950 millones de euros (3.450 millones de dólares).

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