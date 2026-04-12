La UE no detecta irregularidades en elecciones de Perú, pese a retrasos en su inicio

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Lima, 12 abr (EFE).- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú no detectó hasta el momento irregularidades en los comicios generales que se celebran este domingo en el país andino, pese a los retrasos en las aperturas de centros de votación, que en ciertos casos abrieron sus puertas cuatro o hasta cinco horas tarde.

La jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, informó en medios locales que, pese a los retrasos ocurridos en numerosos centros de votación de Lima, «no hemos oído ninguna irregularidad hasta ahora».

«Lo sentimos por las personas que han tenido que esperar pero hasta ahora no ha llegado ningún tema de irregularidades», indicó Corrado.

«Hemos podido observar que ha habido algunos retrasos en la ciudad de Lima sobre todo, pero por lo que hemos visto a estas alturas son retrasos debido al material y a problemas logísticos del material. En algunas mesas ha habido problemas del sistema del software y también muy pocas personas miembros de mesas han llegado con retraso», agregó.

Precisamente, una de las novedades de estas elecciones era la ampliación del horario de votación, que pasó a ser de 7:00 a 17:00 hora local (de 12:00 a 22:00 GMT) en lugar del horario tradicional, que era de 8:00 a 16:00 hora local (13:00 a 21:00 GMT), por recomendación de misiones internacionales de observación electorales en anteriores procesos como la UE.

Pero desde primeras horas de la jornada electoral, diversas mesas de votación e incluso locales electorales no pudieron iniciar sus funciones o abrir debido a que no había llegado el material electoral o se presentaron problemas informáticos relacionados con la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El organismo electoral emitió un comunicado al inicio de la jornada electoral, en el que atribuyó el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material electoral y señaló que llegaría en torno a las 8:00 hora local, pero a las 12:00 del mediodía, aún había ciertos locales que no habían podido abrir.

El candidato ultraconservador Rafael López Aliaga afirmó después de votar que no es casualidad que hayan ocurrido estos retrasos y culpó de la situación a Piero Corvetto, el jefe de la ONPE, a quien anteriormente llegó a amenazar.

Incluso expresó que comenzó a creer, sin pruebas, que ya había empezado «un intento de fraude» al reiterar que no es casual que no haya llegado el material electoral a grandes centros de votación en zonas, donde según su criterio, los electores le apoyan mayoritariamente.

Esto ha sido rechazado por el presidente interino, José María Balcázar, que ha descartado cualquier posibilidad de fraude pese a los problemas logísticos.

La misión de observación de la UE llegó a finales de febrero a Perú para dar seguimiento a los comicios generales y estar presentes en la jornada electoral de este domingo, donde desplegó un total 150 observadores repartidos en las 25 regiones del país andino. EFE

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