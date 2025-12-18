La UE no firmará el fin de semana el acuerdo con Mercosur por bloqueo de Francia e Italia

1 minuto

Bruselas, 18 dic (EFE).- Los países de la Unión Europea han descartado votar este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planean dejarlo para enero, para que Roma estudie mejor el contenido del pacto, dijeron hoy fuentes diplomáticas.

Esta opción sería aceptable para los países del Mercosur, indicaron las fuentes, pese a que Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del bloque latinoamericano, había advertido de que «no habrá más acuerdo» si no se firmaba este fin de semana. EFE

