La UE no ve ninguna traba para la exportación de petróleo kazajo

2 minutos

Astaná, 17 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) no ve ninguna traba para la exportación de petróleo por parte de Kazajistán pese a la posibilidad de que Rusia pueda utilizar a la república centroasiática como intermediaria, aseguró hoy el enviado especial para sanciones económicas de la UE, David O’Sullivan.

«No existen sanciones (por parte de la UE) sobre el petróleo kazajo. El crudo kazajo es totalmente libre de exportarse a Europa por cualquier medio necesario. De hecho, lo celebramos», afirmó en rueda de prensa.

O’Sullivan añadió que «no existen obstáculos para la exportación de petróleo kazajo a Europa».

En su quinto viaje a Astaná afirmó estar en constante diálogo con las autoridades kazajas sobre la posibilidad de evasión de sanciones, «especialmente en lo que respecta a bienes que podrían formar parte de armas y misiles rusos», afirmó.

El diplomático puso la atención en que la Unión no ha obligado en ningún momento al país bañado por el mar Caspio a aplicar sanciones contra Rusia, ya que respeta su soberanía.

«Le hemos pedido respetuosamente a Kazajistán que no se deje utilizar como plataforma para eludir o desviar productos sancionados. Mantenemos un diálogo constructivo sobre este tema y hemos visto algunos resultados positivos, en particular con respecto a productos militares que se utilizan directamente en armas que matan a civiles ucranianos inocentes», señaló.

Además, recordó que la república centroasiática abastece hasta el 12 % de las necesidades energéticas del bloque europeo.

El representante adelantó que pronto se impondrá un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y éste último no incluye menciones a Kazajistán.

«Siempre estamos atentos y supervisamos de cerca las actividades de los bancos de todo el mundo donde puedan activarse sanciones o convenios, pero por el momento no tenemos planes inminentes para Kazajistán», subrayó, en relación a posibles evasiones a nivel fiscal. EFE

kk-mos/ah

(foto)