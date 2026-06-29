La UE obligará a fabricar coches más circulares y con más plástico reciclado

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Bruselas, 29 jun (EFE).- La UE adoptó este lunes la nueva normativa de circularidad para el diseño y la gestión de los vehículos al final de su vida útil, que incluirá porcentajes mínimos de plástico reciclado en los coches y garantizará que se diseñen y produzcan de manera que faciliten su reutilización, reciclaje y valorización.

El Consejo de la UE adoptó formalmente este lunes la normativa, que pone fin al procedimiento legislativo ordinario y estipula que los nuevos requisitos se empiecen a aplicar en dos años.

«Seis años después de la entrada en vigor de las nuevas normas, al menos el 15 % del plástico utilizado para fabricar vehículos nuevos deberá proceder del reciclaje, con el objetivo final de alcanzar un 25 % de plástico reciclado en un plazo de diez años», señaló el Consejo en un comunicado.

Además, un mínimo del 20 % de ese plástico reciclado deberá recuperarse de vehículos al final de su vida útil.

La nueva normativa comunitaria hará a los productores responsables, desde el punto de vista financiero y organizativo, de todo el ciclo de vida de sus vehículos, también cuando se conviertan en residuos.

«Esta responsabilidad ampliada del productor incluye promover el diseño circular y garantizar la recogida gratuita y el tratamiento adecuado de todos los vehículos al final de su vida útil», apuntó el Consejo.

El reglamento también aborda el problema de los «vehículos desaparecidos», en referencia a aquellos que son desmantelados o exportados ilegalmente, con el refuerzo de las medidas de trazabilidad y control.

Una vez que un vehículo cumpla los criterios para considerarse que está el final de su vida útil -es decir, residuo- deberá ser tratado por una instalación autorizada y no podrá exportarse ni revenderse legalmente como vehículo usado.

Además, el reglamento prohíbe la exportación de vehículos usados que ya no sean aptos para circular, garantizando así que la UE cumpla sus compromisos de no contribuir a la contaminación en terceros países y de conservar materiales valiosos dentro de su territorio.

El nuevo reglamento se aplicará plenamente a los turismos y furgonetas comerciales ligeras, mientras que los vehículos pesados -por ejemplo, camiones-, las motocicletas y los vehículos de uso especial, tanto ligeros como pesados, estarán sujetos a un conjunto más limitado de requisitos, orientados especialmente a garantizar su tratamiento adecuado.

Según datos comunitarios, más de seis millones de vehículos llegan cada año al final de su vida útil en la UE y se tratan como residuos, de forma que una gestión inadecuada genera contaminación y la pérdida de mucho de materiales que pueden reutilizarse.

La industria de fabricación de automóviles es uno de los sectores que más recursos consume en la UE y uno de los mayores consumidores de materias primas vírgenes, pero utiliza de forma insuficiente materiales reciclados.

Las normas existentes han permitido mejorar la recogida de vehículos al final de su vida útil y aumentar el reciclaje de estos vehículos hasta alrededor del 85 % de los materiales que contienen, y la nueva normativa está diseñada para complementar esa tarea.

Un año después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, el Ejecutivo comunitario deberá aportar un estudio de viabilidad para introducir futuros objetivos para otros materiales reciclados, como acero, aluminio, magnesio y materias primas críticas. EFE

jaf/drs/rcf