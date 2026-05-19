La UE ofrecerá ayudas a agricultores antes del verano para suministro de fertilizantes

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este martes un plan de acción para reducir la dependencia de las importaciones de fertilizantes y aumentar su producción en la UE, con un paquete de medidas a corto y largo plazo que incluyen un apoyo financiero a los agricultores antes del próximo verano para asegurar el abastecimiento.

El objetivo del plan, que se esperaba desde hace meses y que hoy movilizó a cientos de agricultores ante la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), es reducir la dependencia de los fertilizantes importados y aumentar la producción local, impulsando en paralelo el uso de productos alternativos.

Según la CE, gracias al apoyo financiero antes del verano, los agricultores podrán garantizar su abastecimiento de fertilizantes a pesar de los problemas causados en el suministro por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. EFE

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