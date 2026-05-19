La UE ofrecerá ayudas a agricultores antes del verano para suministro de fertilizantes

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este martes un plan de acción para reducir la dependencia de las importaciones de fertilizantes y aumentar su producción en la UE, con un paquete de medidas a corto y largo plazo que incluyen un apoyo financiero a los agricultores antes del próximo verano para asegurar el abastecimiento.

El objetivo del plan, que se esperaba desde hace meses y que hoy movilizó a cientos de agricultores ante la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), es reducir la dependencia de los fertilizantes importados y aumentar la producción local, impulsando en paralelo el uso de productos alternativos.

Según la CE, gracias al apoyo financiero antes del verano, los agricultores podrán garantizar su abastecimiento de fertilizantes a pesar de los problemas causados en el suministro por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Apoyo financiero

Bruselas anunció que dará «apoyo excepcional y específico a los agricultores europeos que afrontan altos costos de fertilizantes» a través de los instrumentos existentes en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). En particular, propondrá movilizar el presupuesto europeo para reforzar la reserva agrícola con «una cantidad sustancial», de momento sin cifrar.

Este paquete financiero se presentará antes del verano para dar una «liquidez inmediata» a los agricultores antes del próximo ciclo de producción.

Además, a corto plazo la Comisión presentará un paquete legislativo para permitir a los países «aprovechar al máximo» el apoyo disponible en el marco de sus planes estratégicos de la PAC, que incluye un nuevo sistema de liquidez para facilitar la gestión del flujo de caja, más flexibilidad para los pagos anticipados y más incentivos para prácticas agrícolas eficientes que optimicen el uso de fertilizantes o permitan avanzar hacia alternativas ecológicas.

Otras acciones de apoyo a los agricultores se centrarán en una mejor gestión de los nutrientes, el apoyo al desarrollo y la adopción de prácticas agrícolas eficientes en el uso de nutrientes y un mayor énfasis en los Servicios de Asesoramiento Agrícola en el marco de la PAC.

Más producción nacional y promover la descarbonización

La Comisión adoptará medidas para apoyar la industria nacional de fertilizantes, garantizar un suministro estable y reducir la dependencia de las importaciones. Además, fomentará el uso de alternativas europeas, incluidos los fertilizantes orgánicos, la biomasa de algas, y otras opciones como los mejoradores del suelo y la recuperación de nitrógeno y fósforo de los lodos de depuradora.

Otro ámbito en el que se trabajará será en la revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión. Se examinará la posibilidad de dar flexibilidad a la industria de los fertilizantes, siempre acompañada de la responsabilidad de descarbonizar la producción, asegurar una mayor producción de fertilizantes ecológicos y de garantizar la disponibilidad y la asequibilidad de los fertilizantes europeos.

Al mismo tiempo, la Comisión propondrá nuevas medidas para aumentar la demanda de fertilizantes sostenibles de producción nacional.

Bruselas indicó también que los fondos existentes, en particular los de cohesión, se movilizarán para apoyar la producción de biogás y biometano y las inversiones en infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, lo que permitirá ampliar la valorización de lodos y la recuperación de nutrientes. EFE

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