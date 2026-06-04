La UE otorga al Líbano otros 100 millones de euros para fortalecer sus Fuerzas Armadas

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Bruselas, 4 jun (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó este jueves una nueva ayuda, por valor de 100 millones de euros, en favor de las Fuerzas Armadas Libanesas, para que puedan reforzar sus capacidades y medios de defensa.

Se trata de la cuarta ayuda bilateral procedente del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) para el Ejército libanés, de forma que el montante total asciende ya a 182 millones de euros, informó el Consejo en un comunicado.

«La renovación del alto el fuego entre Israel y el Líbano ofrece una débil oportunidad de alejar al país del abismo. Este nuevo paquete de ayuda de 100 millones de euros reforzará significativamente el apoyo de la UE a las Fuerzas Armadas Libanesas», indicó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Según dijo, ayudará al Estado libanés a «afirmar su monopolio sobre las armas y a desarmar a los actores no estatales, como Hizbulá».

«La mejor manera de eliminar la amenaza de Hizbulá es fortalecer el Estado, las instituciones y la soberanía del Líbano. La financiación de hoy contribuye a ello», concluyó.

El Consejo apuntó que la medida «pone de relieve el compromiso constante de la UE con el Líbano en la promoción de la paz y la estabilidad, así como en el apoyo a su soberanía, integridad territorial y esfuerzos de construcción del Estado».

«La Unión Europea respalda asimismo los esfuerzos de las autoridades libanesas por reforzar las Fuerzas Armadas Libanesas con el fin de lograr el control de todo el territorio libanés», agregó.

Para la UE, en el «dramático contexto actual» de hostilidades y su grave impacto en la población civil, que incluye desplazamientos a gran escala, sufrimiento y pérdida de vidas, la nueva medida de asistencia tiene por objeto reforzar la capacidad global de las Fuerzas Armadas Libanesas para vigilar, controlar y asegurar el territorio libanés, así como para defender el monopolio estatal de las armas y garantizar la protección de la población civil.

La asistencia, centrada en el suministro de equipo militar y la formación de efectivos, se enmarcará en cinco ámbitos clave: control territorial, conciencia multidominio, seguridad marítima, protección de instalaciones militares críticas y asistencia sanitaria.

El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se creó en marzo de 2021 con el fin de financiar acciones en el marco de la política exterior y de seguridad común destinadas a prevenir conflictos, preservar la paz y reforzar la seguridad y la estabilidad internacionales.

En particular, el FEAP permite a la UE financiar acciones destinadas a reforzar las capacidades de terceros Estados y de organizaciones regionales e internacionales en materia militar y de defensa.

Las tres primeras medidas de ayuda bilateral en el marco de este fondo en apoyo de las Fuerzas Armadas Libanesas, por un valor de 6 millones, 16 millones y 60 millones de euros, respectivamente, se adoptaron en diciembre de 2022, septiembre de 2024 y enero de 2025, recordó el Consejo. EFE

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