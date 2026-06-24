La UE pacta proteger a trabajadores de químicos peligrosos y digitalizar desplazamientos

Compartir

3 minutos

Bruselas, 24 jun (EFE).- La Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea -los países- alcanzaron sendos acuerdos provisionales en la noche del martes a este miércoles sobre protección a los trabajadores de la exposición a sustancias peligrosas y un sistema de declaración digital para trabajadores desplazados.

Sustancias peligrosas

El primer acuerdo es sobre la sexta revisión de la Directiva sobre cancerígenos, mutágenos y sustancias reprotóxicas -susceptibles de causar daño a la fertilidad o al desarrollo-, que actualiza la legislación de salud y seguridad de la UE para reforzar la protección frente a la exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo.

En concreto, la revisión establece valores límite de exposición profesional para el cobalto y sus compuestos inorgánicos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el 1,4-dioxano y el isopreno.

«Cada año, alrededor de 120.000 trabajadores en la UE son diagnosticados con cáncer ocupacional vinculado a la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo. Es una tragedia evitable que no podemos aceptar», declaró la eurodiputada belga Liesbet Sommen, ponente del expediente, en un comunicado.

Además, añade los humos de soldadura al listado de procesos peligrosos del anexo de la directiva, lo que obliga a actualizar las definiciones de ‘cancerígeno’, ‘mutágeno’ y ‘sustancia reprotóxica’ para reflejar que, por primera vez, una misma entrada combina efectos cancerígenos y potencialmente reprotóxicos, a la espera de que la Comisión fije valores límite adicionales.

«Al introducir nuevos valores límite de exposición profesional, estamos asegurando que el marco legislativo de la Unión se mantenga al día con la evidencia científica y los avances tecnológicos más recientes», dijo Marinos Moushouttas, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo.

Se espera que la revisión evite alrededor de 1.700 casos de cáncer de pulmón y 19.000 de otras enfermedades a lo largo de los próximos 40 años, según un comunicado del Consejo.

«El cáncer nunca debería ser el precio de un empleo», valoró, por su parte, este miércoles la eurocomisaria de Empleo de Calidad, Roxana Mînzatu.

Hasta ahora se han adoptado cinco revisiones, que abordan más de 40 sustancias peligrosas clave.

Declaración digital

El segundo acuerdo abarca el reglamento para facilitar la declaración electrónica de trabajadores enviados por su empleador para prestar un servicio en otro Estado miembro de forma temporal.

La normativa establece una interfaz pública multilingüe para que las empresas declaren el desplazamiento de trabajadores, a fin de evitar cargas administrativas y facilitar la supervisión en los países miembros.

El acuerdo mantiene el carácter voluntario del sistema, pero los Estados miembros que lo utilicen no podrán exigir datos adicionales.

«Supone un paso significativo hacia un Mercado Único más integrado y competitivo (…), eliminando barreras innecesarias» para crear «un marco más simple y transparente para los servicios transfronterizos», afirmó Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre.

Según la Autoridad Laboral Europea (ELA), se estiman aproximadamente 3,6 millones de desplazamientos que afectan a unos 2,6 millones de trabajadores en la UE.

Alrededor de 1,2 millones de trabajadores están activos en dos o más Estados miembros.

Sendos acuerdos provisionales deberán ahora ser ratificados por el Consejo y el Parlamento tras una revisión jurídico-lingüística. EFE

ymo/rja/jgb