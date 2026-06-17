La UE pacta simplificar las normas sobre productos químicos, cosméticos y fertilizantes

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Bruselas, 17 jun (EFE).- El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo cerraron este miércoles un acuerdo provisional para simplificar las normas sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos químicos, cosméticos y fertilizantes en la Unión Europea.

El pacto se enmarca en la agenda comunitaria para reducir cargas administrativas y reforzar la competitividad, pero ha generado críticas por parte de las asociaciones de consumidores, porque «las empresas se beneficiarán de plazos más largos para retirar del mercado productos cosméticos que contengan ingredientes que puedan causar cáncer, mutaciones genéticas o dañar la salud reproductiva».

El acuerdo aplaza hasta el 1 de enero de 2030 la aplicación de las nuevas normas con el fin de alinear los calendarios de los tres reglamentos afectados, después de que Consejo y Parlamento hubieran pactado previamente retrasar hasta 2028 la aplicación del reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de productos químicos.

Según el Consejo, las modificaciones buscan responder a problemas planteados por empresas y proveedores, reducir obligaciones de notificación y ofrecer mayor seguridad jurídica, sin rebajar el nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente.

«El acuerdo reduce cargas administrativas innecesarias, apoya la innovación y la circularidad, y mantiene elevados estándares de protección de los consumidores y del medio ambiente», afirmó en un comunicado la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, en nombre de la presidencia del Consejo de la UE.

En productos químicos, el acuerdo simplifica requisitos sobre etiquetas, publicidad y venta a distancia, fija tamaños mínimos de letra para productos peligrosos destinados al público general y prevé excepciones para envases pequeños, como cartuchos de tinta, siempre que la información completa figure en el embalaje exterior.

Retirar carcinógenos o tóxicos de los cosméticos

En cosméticos, se introduce un sistema de tres niveles para retirar progresivamente sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, conocidas como CMR.

Los plazos variarán según si se pidió o no una excepción, si esta se rechazó por motivos de seguridad o si existen alternativas a la sustancia.

El texto mantiene además la obligación de notificar previamente sobre los nanomateriales utilizados en cosméticos antes de que esos productos se introduzcan en el mercado.

En fertilizantes, Consejo y Parlamento encargan a la Comisión Europea que intente crear una nueva categoría abierta de materiales componentes para facilitar la innovación agrícola, apoyar la economía circular y reducir obstáculos administrativos.

La organización europea de consumidores BEUC criticó que el acuerdo debilita las salvaguardias frente a sustancias químicas nocivas en cosméticos, aunque reconoció que el pacto final evita los puntos más problemáticos de la propuesta original de la Comisión.

Según BEUC, esa propuesta inicial contemplaba plazos de 57 meses, casi cinco años, para retirar productos con sustancias químicas nocivas, frente a los 18 meses actuales, y planteaba una exención controvertida para determinadas sustancias CMR que finalmente fue descartada.

«Dentífricos, desodorantes o barras de labios que contienen ingredientes tóxicos permanecerán durante más tiempo en los hogares de los consumidores», lamentó en un comunicado el director de BEUC, Agustín Reyna, quien no obstante reconoció que «el lado positivo es que las instituciones de la UE han logrado evitar lo peor, ya que el acuerdo elimina los puntos más problemáticos de la propuesta».

El acuerdo provisional deberá ser ahora confirmado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo antes de su adopción definitiva. EFE

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