La UE pide a Birmania «un proceso político inclusivo» cinco años después del golpe militar

2 minutos

Bruselas, 31 ene (EFE).- La alta representante de Exteriores europea, Kaja Kallas, dijo este sábado que el pueblo de Birmania (Myanmar) «necesita el fin inmediato de la violencia, el respeto de los derechos humanos, el compromiso con un proceso político inclusivo y el acceso sin trabas a la asistencia humanitaria», cuando se cumplen cinco años del golpe militar en el país asiático.

«Cinco años después del golpe militar, condenado por la Unión Europea y que tuvo lugar tras las últimas elecciones libres y justas, Birmania sigue enfrentándose a un conflicto implacable que inflige un sufrimiento continuo a millones de personas», añadió en un comunicado en nombre de la Unión Europea (UE).

También señaló haber seguido «de cerca el proceso electoral de diciembre de 2025 y enero de 2026», en el que «el contexto imperante y la ejecución del proceso dejaron claro que no se cumplieron los elementos esenciales de unas elecciones libres y justas, a saber, un proceso creíble, transparente e inclusivo, conforme a las normas internacionales».

Cinco años después del golpe de Estado que acabó con la transición democrática en Birmania, la junta militar, que detenta el poder y que reprime a fuego a la disidencia, prevé instaurar un gobierno bajo su control tras las últimas elecciones, celebradas sin oposición, en un intento de ganar legitimidad y reconocimiento internacional.

Según los resultados divulgados hasta este viernes por la Comisión Electoral, controlada por el Ejército, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), brazo político de los militares, se ha hecho con alrededor de 300 escaños del total de 420 en liza.

Asimismo, Kallas condenó las violaciones de derechos humanos y exigió liberación «de todos los presos detenidos arbitrariamente, incluidos aquellos arrestados en virtud de la Ley de Protección Electoral».

Según el comunicado europeo, más de 16 millones de personas necesitan asistencia urgente y 3,6 millones se han tenido que desplazar dentro del país, mientras que decenas de miles han acudido a refugiarse a países vecinos.

El general Min Aung Hlaing, acusado por la Corte Penal Internacional de liderar una limpieza étnica contra la minoría rohinyá, busca normalizar relaciones con China, Rusia y Occidente.

Por su parte, la UE apuntó que sigue apoyando el acuerdo de Cinco Puntos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que establece criterios «para que Birmania retome la senda de la estabilidad». EFE

par/mgr