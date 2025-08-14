La UE pide a Israel que detenga la construcción de asentamientos

1 minuto

Bruselas 14 ago.- La máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, pidió este jueves a Israel que detenga la construcción de asentamientos, ya que el plan conocido como E1 «socava aún más la solución de dos Estados y constituye una violación del derecho internacional».

«De implementarse, la construcción de asentamientos en esta zona cortará permanentemente la contigüidad geográfica y territorial entre Jerusalén Oriental ocupada y Cisjordania, y romperá la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania», asegura Kallas en un comunicado publicado este jueves.

La política israelí de asentamientos, «que incluye demoliciones, traslados forzosos, desalojos y confiscaciones de viviendas, debe cesar», añade el texto.

Kallas también denuncia que «la continua violencia de los colonos y las operaciones militares» y «estas decisiones unilaterales están agravando una situación ya de por sí tensa sobre el terreno y erosiona aún más cualquier posibilidad de paz».

Por eso, «la UE insta a Israel a que desista de llevar adelante esta decisión, al señalar sus amplias implicaciones y la necesidad de considerar medidas para proteger la viabilidad de la solución de dos Estados».

Por su parte, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció este jueves la aprobación del plan E1 para construir más de 3.000 viviendas, en un proyecto de asentamientos en la Cisjordania ocupada.

Una iniciativa que, según él mismo Smotrich reconoció, tiene como objetivo impedir la creación de un Estado Palestino. EFE

ma/jrg