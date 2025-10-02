The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La UE pide a los hutíes que cesen sus ataques contra buques mercantes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 2 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este jueves el ataque que los hutíes de Yemen lanzaron el pasado lunes contra un buque con bandera de los Países Bajos y pidió a los rebeldes chiíes que cesen su ofensiva contra los barcos que circulan por el Mar Rojo porque «amenazan la paz» en la región.

«Estos ataques deben detenerse. Violan el derecho internacional, amenazan la paz y la estabilidad regionales y afectan directamente al comercio global y la libertad de navegación», dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), quien añadió que también «agravan aún más la grave situación humanitaria» en Yemen.

Los hutíes atacaron el buque con un misil de crucero mientras navegaba por el golfo de Adén con destino a Mumbai, en la India, después de haber partido de Yibuti, en la costa africana del mar Rojo, el pasado 26 de septiembre.

La misión de defensa marítima de la UE en el mar Rojo, Eunavfor Aspides, rescató a los 19 tripulantes del barco, de los que al menos dos sufrieron heridas graves por el ataque de los insurgentes.

«El ataque puso en peligro la vida de la tripulación, que tuvo que ser evacuado por los activos navales de Eunavfor Aspides, operando bajo un mandato estrictamente defensivo para proteger la libertad de navegación», señaló el portavoz del SEAE.

Los hutíes justificaron el ataque «en apoyo al oprimido pueblo palestino», así como «en respuesta a los crímenes de genocidio y hambruna perpetrados por el enemigo sionista», ya que consideraron que el propietario del barco violó la prohibición de entrada a los puertos palestinos ocupados.

Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, los hutíes han lanzado cientos de ataques contra todo buque comercial con alguna relación con Israel o con la intención de atracar en puerto israelí, algo que ha provocado severas disrupciones en el comercio marítimo. EFE

drs/par/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR