La UE pide cese de los enfrentamientos en Alepo y urge retomar «urgentemente» el diálogo

Bruselas, 11 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) pidió el sábado por la noche el cese de los enfrentamientos entre el Ejército sirio y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), lideradas por milicias kurdosirias, y urgió a retomar «urgentemente» el diálogo político.

«La Unión Europea pide el fin de las hostilidades en Alepo y sus alrededores, y destaca la importancia de proteger a los civiles en todo momento y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria. Instamos a todas las partes a que apliquen el alto el fuego anunciado hoy y retomen urgentemente el diálogo político para alcanzar una solución política», dijo un portavoz de Exteriores europeo en un comunicado.

Los combates entre el Ejército y las FSD comenzaron el martes, después de que el jefe de las Fuerzas de Siria Democrática, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en las Fuerzas Armadas sirias.

Los ataques que milicias kurdosirias llevaron a cabo esta semana en dos barrios de Alepo dejaron 23 muertos y más de 100 personas heridas, según declaró este sábado el responsable de prensa del departamento de Salud de Alepo, Munir al-Muhammad, a la agencia oficial de noticias siria, SANA, un día después de haber alcanzado un alto el fuego.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses.

«Lograr la estabilidad en todo el país es un elemento clave para garantizar una transición sostenible e inclusiva que satisfaga las aspiraciones de todos los sirios», añadió el comunicado de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pasado viernes en Damasco un paquete de ayuda de 620 millones de euros para la recuperación y reconstrucción de Siria para 2026 y 2027, así como la reanudación del acuerdo de cooperación económica con el país. EFE

