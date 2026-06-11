La UE pide investigar la muerte de un bebé en Cisjordania por disparos de soldado israelí

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Bruselas, 11 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) pidió este jueves que Israel lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva del asesinato de un bebé de siete meses que fue tiroteado por un soldado israelí cuando viajaba en coche con sus padres en Cisjordania, el pasado día 5.

«Condenamos enérgicamente, en nombre de la UE, el asesinato de un bebé de siete meses por un soldado israelí en Cisjordania el viernes 5 de junio, e instamos a Israel a que garantice una investigación independiente, oportuna y exhaustiva, así como el establecimiento de responsabilidades», dijo el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

En ese contexto, añadió que el Gobierno de Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional de proteger a la población palestina en los territorios ocupados.

«El nivel de violencia que hemos estado presenciando en Gaza y Cisjordania es inaceptable. Cualquier acto de violencia contra los niños, incluidos los asesinatos y las mutilaciones, debe cesar, y reiteramos la importancia capital de garantizar la protección de los civiles en todo momento y de conformidad con el Derecho internacional», concluyó.

Por su parte, la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho, agregó que «no hay palabras para describir lo que se siente al ver cómo los civiles son víctimas de un conflicto, sea donde sea y en cualquier parte del mundo, y, por supuesto, aún más cuando se trata de bebés».

«Nadie puede permanecer indiferente ante tales incidentes, accidentes o tragedias», afirmó.

El Ejército de Israel anunció el domingo la apertura de una investigación de la Policía Militar después de que un soldado abriera fuego el viernes contra un vehículo en las inmediaciones de la ciudad cisjordana de Hebrón, matara al bebé Sam Fahd Abu Haikal e hiriera a sus padres.

Según recogió la agencia oficial palestina de noticias, Wafa, el disparo que alcanzó al bebé también hirió a su madre en la mandíbula, mientras que el padre resultó herido de bala en una mano.

Los tres, añadió, se disponían a visitar a la abuela del bebé en un barrio de Hebrón cuando recibieron los disparos.

Al menos 55 palestinos han muerto por ataques israelíes (de soldados o colonos) en Cisjordania en lo que va de año, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que no incluye aún los datos de junio.

Del total, 12 son menores. La cifra sube a 13 cuando se incluye a Sam Fahd Abu Haikal. EFE

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