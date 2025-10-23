La UE pide más fórmulas para apoyar a Ucrania sin apostar aún por el uso de activos rusos

1 minuto

Bruselas, 23 oct (EFE).- Los líderes de la Unión Europea pidieron este jueves a la Comisión Europea que presente lo antes posible «opciones de apoyo financiero» para Ucrania sin llegar a solicitarle una propuesta concreta para dar un préstamo al país financiado con los activos rusos inmovilizados, como se había contemplado en un principio.

En un documento aprobado sin el apoyo de Hungría, principal aliado de Moscú en la UE, los jefes de Estado y de Gobierno del resto de país del bloque europeo subrayan su compromiso de responder a las «apremiantes necesidades financieras de Ucrania para 2026-2027, incluido para sus esfuerzos militares y de defensa».

Para ello, piden al Ejecutivo comunitario que presente tan pronto como sea posible «opciones de apoyo financiero basadas en una evaluación de las necesidades financieras de Ucrania» y pide a esta institución y sus ministros continuar con el trabajo, de modo que los líderes puedan volver a abordarlo en su próxima reunión, prevista para el próximo diciembre. EFE

