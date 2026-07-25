La UE pide poner fin «al círculo vicioso de la violencia» en Cisjordania

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Bruselas, 25 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) pidió este sábado poner fin «al círculo vicioso de la violencia» en Cisjordania y se mostró «profundamente preocupada» tras la escalada de ataques contra diferentes aldeas palestinas en el territorio ocupado ilegalmente por colonos judíos.

«La Unión Europea está profundamente preocupada por la escalada de violencia en Cisjordania», dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado, añadiendo que el bloque comunitario «insta a todas las partes a que eviten el lenguaje incendiario, contribuyan a la distensión y pongan fin al círculo vicioso de la violencia».

Durante esta madrugada, el Ejército israelí (FDI) irrumpió por la fuerza en varias localidades a lo largo del territorio palestino como parte de una operación a gran escala después de que cientos de colonos israelíes atacaran varias aldeas palestinas tras un enfrentamiento armado en una de ellas que dejó cuatro palestinos y dos soldados israelíes muertos, uno de ellos, un líder colono.

«Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas mortales y deseamos a los heridos una recuperación completa y rápida. Los acontecimientos de hoy nos recuerdan la fragilidad de la situación sobre el terreno», añadió el comunicado de la UE. EFE

par/mra