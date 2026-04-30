La UE pide prepararse para carestía de queroseno si continúa el bloqueo de Ormuz en un mes

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Bruselas, 30 abr (EFE).- La Comisión Europea reafirmó este jueves que actualmente «no hay carestía de combustible» en la UE debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, pero llamó a «empezar a prepararse para posibles consecuencias» si esa disrupción se prolonga más allá de finales de mayo.

Estas son las conclusiones de las reuniones celebradas hoy del Grupo de Coordinación de Petróleo y del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Energética de la UE, que reúnen a expertos del Ejecutivo comunitario, de la industria, de estados miembros y de organismos como la OTAN y la Agencia Internacional de la Energía.

A día de hoy «no hay carestía de combustible en la UE» y la seguridad del suministro de gas «permanece prácticamente inalterada» mientras está en marcha el rellenado de los depósitos de gas, señaló en un comunicado la CE.

Sobre los combustibles de aviación, no obstante, los expertos advirtieron que las reservas comerciales «están disminuyendo debido al prolongado cierre de Ormuz», y pese a que el mercado ha estado gestionando la estrechez del suministro.

Los dos citados grupos señalaron que la UE «debería empezar a prepararse para las posibles consecuencias si la situación se prolonga más allá de finales de mayo».

Los expertos apuntaron a una eventual liberación de las reservas de emergencia de los estados miembros en caso de necesidad, aunque subrayaron la importancia de «coordinar» dichas medidas a escala de la UE y de acompañarlas de acciones adecuadas por el lado de la demanda para lograr resultados efectivos.

La Comisión «seguirá evaluando el impacto global de la situación en Oriente Medio en Europa», y apoyará las acciones coordinadas según sea necesario en comunicación estrecha con los estados miembros, la industria y los organismos internacionales, señaló el Ejecutivo comunitario.

Las conclusiones de los expertos van en línea con las declaraciones este miércoles del comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, quien dijo que aunque el mercado «está absorbiendo el golpe» de la crisis energética derivada del conflicto en oriente medio, ya se trabaja en acceder a suministros alternativos, en concreto, queroseno procedente de EE.UU.

Tzitzikostas abrió la puerta a tomar medidas temporales si el bloqueo persiste y también a que los países de la UE puedan liberar parte de sus reservas «si fuera necesario», durante su intervención un consejo informal de ministros de Transportes de los Veintisiete celebrado en Chipre. EFE

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