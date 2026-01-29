La UE pide que negociaciones de Sáhara Occidental se basen en plan de autonomía marroquí

Bruselas, 29 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) se mostró este jueves favorable a que una futura solución para el Sáhara Occidental que garantice la libre determinación del pueblo saharaui se base en el plan de autonomía propuesto por Marruecos «con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto».

En un comunicado conjunto entre Marruecos y la Unión Europea (UE), reunidos este jueves en su primer Consejo de Asociación desde 2019, la UE «pide a las partes que participen en las conversaciones sin condiciones previas y sobre la base del plan de autonomía propuesto por Marruecos, con el fin de alcanzar una solución política definitiva y mutuamente aceptable que garantice la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental».

«Una autonomía verdadera podría representar una solución más viable y anima a las partes a que presenten sus ideas en apoyo de una solución definitiva mutuamente aceptable», apuntan la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita.

A su llegada al Consejo de Asociación con Marruecos, Kallas había avanzado que la posición renovada de la Unión Europea respecto al Sáhara Occidental refleja la última resolución sobre esta cuestión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del pasado mes de octubre, y «subraya el apoyo continuado de la UE para un proceso liderado por la ONU para encontrar una solución sostenible» a este conflicto.

En este contexto, la UE se mostró favorable a los esfuerzos de los representantes de Naciones Unidas «para facilitar y dirigir las negociaciones basándose en el plan de autonomía propuesto por Marruecos».

«La UE ha acogido con satisfacción la voluntad de Marruecos de comprometerse de buena fe con todas las partes interesadas a fin de aclarar las modalidades de este plan de autonomía y explicar cómo se desarrollaría la autonomía en el marco de la soberanía marroquí», se indica en el comunicado.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, no se refirió a la actualización de la posición europea a su llegada al Consejo de Exteriores de la UE a primera hora de la mañana, pero sí valoró el encuentro con Marruecos y aseguró que España seguirá trabajando para que la relación entre los Veintisiete y Rabat siga al «máximo nivel».

Marruecos, dijo Albares, «aporta a la Unión Europea una relación comercial exitosa»; para España es su segundo cliente fuera de la UE y un país «con el que tenemos mucho que compartir, mucho que dialogar», añadió.

Según indicó el Consejo de la UE en un comunicado, el Consejo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos supone una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre asuntos políticos, económicos y comerciales, democracia y derechos humanos, así como sobre cooperación, incluyendo la migración, la transición ecológica, la innovación, el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, los contactos interpersonales y la seguridad. EFE

