La UE pide una investigación independiente de muerte de líder indígena nicaragüense Rivera

2 minutos

Bruselas, 3 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) expresó este miércoles su pesar por el fallecimiento del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera bajo custodia estatal, y solicitó una investigación independiente sobre las circunstancias de su fallecimiento.

«Brooklyn Rivera, un respetado líder indígena miskito y exlegislador, que se encontraba detenido desde septiembre de 2023. Transmitimos nuestras condolencias a su familia, a su comunidad y a todos aquellos que trabajaron a su lado», indicó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

Agregó que la UE «observa con preocupación las circunstancias que rodean la muerte» de Rivera mientras se encontraba bajo custodia, «especialmente a la luz de las informaciones que apuntan a una detención prolongada sin contacto con su familia».

«Solicitamos a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre los hechos que condujeron a su fallecimiento», destacó el SEAE.

Además, la UE reiteró su llamamiento a la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos.

«Seguimos solidarizándonos con el pueblo nicaragüense y reafirmamos nuestro apoyo a los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho, incluido el papel fundamental de la sociedad civil en la defensa de estos valores», concluyó.

Rivera había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023 y estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua por complicaciones respiratorias desde el pasado 7 de marzo.

El líder miskito, quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento), fue detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024 cuando aún era legislador, acusado de delitos considerados «traición a la patria». EFE

rja/mas/jgb