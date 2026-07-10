La UE pone a prueba su unidad entre los asentamientos israelíes y Rusia

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Bruselas, 10 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen el próximo lunes en Bruselas en un Consejo de Exteriores marcado por la falta de consenso sobre cómo restringir el comercio con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, mientras persisten flecos abiertos en el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia.

El pulso de Cisjordania

La Comisión Europea ha remitido a los Estados miembros un documento con opciones para restringir o prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales, así como alternativas para mejorar el sistema actual de trato diferenciado en el comercio con dichos territorios.

Entre las opciones barajadas, el Ejecutivo comunitario estudia implementar licencias de exportación para productos de los asentamientos, aranceles disuasorios o una prohibición de sus importaciones, parcial o total.

El debate se centra, por ahora, en la base jurídica de una posible medida: si la encuadra como política comercial común, bastaría la mayoría cualificada; mientras que si la presenta como instrumento de política exterior, exigiría unanimidad, lo que permitiría a un solo Estado miembro bloquearla.

La vía comercial permitiría restringir la importación de productos de los asentamientos, mientras que solo la vía de política exterior permitiría además sancionar a personas concretas, como los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Economía, Bezalel Smotrich.

Alemania y República Checa defienden la unanimidad, al considerar la medida una sanción de facto contra Israel y no un asunto puramente comercial.

Sus críticos replican que exigir unanimidad garantiza el bloqueo, y recuerdan que restricciones similares a las importaciones energéticas rusas se tramitaron por mayoría cualificada.

España, Irlanda, Francia, Países Bajos o Suecia respaldan medidas comerciales, mientras Italia -clave para la mayoría cualificada- permanece indecisa.

Según fuentes comunitarias, no se espera que la Comisión extraiga una decisión cerrada, sino un balance sobre si hay una postura clara entre los líderes o persiste la ambigüedad.

Sanciones a Rusia

El vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, propuesto por la CE el pasado 9 de junio, sigue sin cerrarse a pocos días del Consejo, en una negociación que varias fuentes diplomáticas calificaban como más incierta que en paquetes anteriores.

Los principales escollos son las sanciones al sector pesquero ruso -incluidas por primera vez-, el límite al precio del petróleo y el alcance del veto de entrada a la UE para (ex)combatientes rusos, que se ha ido diluyendo ante las dudas de los países sobre cómo identificar a los afectados y qué visados quedarían incluidos.

La discusión versará también sobre cómo preparar el sistema energético de Ucrania de cara al invierno, ante el temor a una nueva oleada de ataques rusos contra la red eléctrica, y reforzar la lucha contra la flota en la sombra con acuerdos de abordaje previos con los Estados de bandera.

Se espera además la aprobación de nuevos listados bajo los regímenes de ciberseguridad y derechos humanos, y de un grupo de seis sanciones anunciadas por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, tras los ataques rusos de esta semana.

Los Veintisiete deberán además avanzar en la Facilidad Europea de Paz, cuyos fondos se repartirían entre apoyo directo a Ucrania, la misión de entrenamiento militar de la UE allí y el reembolso a los Estados miembros por su ayuda bilateral -que concentra el grueso del debate-.

El Consejo prevé además adoptar una medida de apoyo a la defensa aérea de Moldavia.

Hostilidades en Irán y el Golfo

Los ministros también valorarán qué papel puede jugar la UE para facilitar una salida a las nuevas hostilidades en el Golfo, a partir del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

La cuestión centrará un almuerzo entre los ministros de Exteriores de la UE y sus homólogos del Golfo, en el marco del III Foro de Alto Nivel UE-Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) sobre seguridad regional.

La cita abordará tres asuntos: la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, el diseño de una arquitectura de seguridad regional a raíz de los últimos ataques iraníes contra varios países de la región. No se esperan compromisos operativos concretos.

Los ministros recibirán, además, una actualización sobre Bosnia y Herzegovina, donde la designación de un nuevo alto representante internacional sigue sin acuerdo.

En el margen de la reunión, la Comisión celebrará además el segundo Grupo de Donantes de Palestina, copresidido por la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y la Autoridad Palestina, representada por el primer ministro, Mohammad Mustafa.

Se presentará la ‘Iniciativa Equipo Gaza’ para financiar la recuperación temprana de la franja, con la participación de once países -entre ellos España-, además del Banco Europeo de Inversiones. EFE

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