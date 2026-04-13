La UE prepara medidas tras gastar 22.000 millones extra en energía en 44 días de guerra

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Bruselas, 13 abr (EFE).- La Comisión Europea presentará este mes de abril medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio, que ya le ha costado a la UE 22.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles en 44 días, anunció este lunes la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen.

La UE ha gastado 22.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles en 44 días de conflicto «sin una sola molécula de energía adicional», dijo Von der Leyen ante la prensa.

«Esto muestra el enorme impacto que la guerra tiene en nuestra economía. Incluso aunque las hostilidades cesen inmediatamente, las disrupciones de energía en el golfo persistirán por algún tiempo», agregó la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Bruselas presentará el grueso de esas propuestas el miércoles de la semana que viene, antes de que los líderes de los Estados miembros se reúnan el jueves 23 y viernes 24 en una cumbre informal en Chipre.

Entre esas medidas, Bruselas propondrá fomentar una «coordinación robusta» entre los Veintisiete tanto fomentando las compras conjuntas de gas como coordinando el llenado de los almacenes para el próximo invierno de forma que los Estados miembros no «vayan al mercado a la vez y compitan entre sí».

«Hemos aprendido que en cualquier crisis, la unidad es nuestra fuerza», agregó Von der Leyen, quien defendió también una liberación coordinada de reservas de petróleo si fuera necesario.

Bruselas también propondrá a los Veintisiete orientaciones para que las medias «concretas, rápidas y temporales» que adopten las capitales para hacer frente al alza de los combustibles «no impacten en el mercado interno». EFE

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