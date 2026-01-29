La UE prevé incluir a los Guardianes de la Revolución iraníes en la lista de «terroristas»

La Unión Europea podría decidir este jueves la inclusión de los Guardianes de la Revolución iraníes en su lista de organizaciones terroristas, informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

«Espero que también acordemos incluir a los Guardianes de la Revolución iraníes en la lista de organizaciones terroristas» de la UE, afirmó Kallas poco antes de una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

«Si actúas como terrorista, también debes ser tratado como tal», agregó ante periodistas.

Francia anunció el miércoles que tomaría una decisión similar. «La insoportable represión de la revuelta pacífica del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta», afirmó en X el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

El brazo armado ideológico de la República Islámica de Irán es acusado por organizaciones de derechos humanos de haber orquestado la mortal represión del vasto movimiento de protestas que estremeció al país las últimas semanas y dejó miles de muertos.

Irán advirtió de «consecuencias devastadoras» si la UE adopta la medida contra los Guardianes. Los Guardianes de la Revolución de Irán ya enfrentan sanciones europeas y otras serán decididas el jueves, adelantó Kallas.

Unos 21 individuos y entidades, incluidos altos cargos de los Guardianes, serán objeto de esas sanciones, que prevén la prohibición de ingresar a Europa y el congelamiento de sus bienes en la UE.

También se decidirán sanciones contra una decena de individuos y entidades en Irán acusados de ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania mediante el suministro de drones o misiles.

