La UE prolonga un año sus sanciones por las amenazas híbridas de Rusia

Bruselas, 3 oct (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, decidió este viernes prolongar un año, hasta el 9 de octubre de 2026, las sanciones contra los responsables de las acciones desestabilizadoras de Rusia fuera de sus fronteras.

La institución comunitaria se refirió en un comunicado a «las continuas actividades híbridas de Rusia, incluidas las interferencias y manipulación de información extranjeras contra la UE y sus Estados miembros y socios».

En total, las medidas restrictivas por las actividades desestabilizadoras de Rusia afectan a 47 individuos y quince entidades.

Los sancionados están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de ellos.

Las personas físicas también tienen prohibido entrar o transitar por el territorio de la Unión Europea. EFE

