La UE promete más de 800 millones de euros a Sudán en ayudas por la guerra

2 minutos

Bruselas, 15 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) prometió este miércoles a Sudán 811,84 millones de euros en concepto de ayuda «para responder a la actual emergencia del país», que afronta su cuarto año de guerra, según anunció la Comisión Europea en un comunicado.

La ayuda de la UE abordará la inseguridad alimentaria a través de la asistencia en efectivo, los servicios sanitarios y nutricionales, el agua y el saneamiento, el apoyo a la vivienda, la protección y la educación, y ayudará al mantenimiento de los servicios esenciales, el apoyo de los medios de subsistencia y el fortalecimiento de la resiliencia, según el Ejecutivo comunitario.

La UE participó hoy en la Tercera Conferencia Internacional sobre Sudán, que tuvo lugar en Berlín y de la que fue copatrocinadora junto con Alemania, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Africana, quienes comprometieron en total 1.500 millones de euros en ayudas al país africano.

Del compromiso total de la UE, la contribución de la Comisión Europea asciende a 360,8 millones de euros, de los cuales 215,5 millones de euros «apoyarán a las personas necesitadas en Sudán», y 145,3 millones de euros estarán destinados «a responder a la crisis regional de refugiados provocada por la guerra en países como Chad, Sudán del Sur, Etiopía, la República Centroafricana, Uganda, Egipto y Libia».

La financiación restante del bloque comunitario fue prometida por Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia.

«Después de tres años de guerra, Sudán se enfrenta una mortandad, desplazamiento y pobreza sin precedentes», dijo la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que participó en la conferencia, en una publicación en sus redes sociales en la que expresó el compromiso de la UE para «revivir las conversaciones de paz, movilizar ayuda y respaldar a la sociedad civil». EFE

mas/lpc/fpa