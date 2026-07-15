La UE prorroga la protección a los refugiados ucranianos y excluye a los movilizables

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Los países de la UE acordaron el miércoles prorrogar por un año, hasta marzo de 2028, la protección concedida a los refugiados ucranianos en su territorio, pero a partir de ahora la denegarán a las personas que puedan ser movilizadas.

Más de 4,4 millones de ucranianos se benefician actualmente de este estatuto especial, creado pocas semanas después del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Este les permite residir, trabajar y acceder a ayudas dentro de la Unión Europea.

La mayoría de estos refugiados vive en Alemania, Polonia y la República Checa.

No obstante, este estatuto debe renovarse cada año, algo que los países de la UE aceptaron hacer una vez más el martes.

Sin embargo, varios Estados miembros comienzan a mostrar signos de impaciencia ante un conflicto que se prolonga indefinidamente.

El año pasado, Bruselas ya había iniciado una reflexión sobre el futuro de este régimen, invitando a los países de la UE a trasladar a algunos ucranianos hacia otros tipos de permisos de residencia y preparando los primeros retornos a Ucrania.

Esta vez, la Comisión Europea propuso excluir de este régimen a los hombres en edad de combatir que presenten una primera solicitud de protección.

«Las personas desplazadas que lleguen desde Ucrania deberán demostrar que han cumplido con sus obligaciones militares», explica la UE en un comunicado. Para ello, podrán presentar, por ejemplo, un pasaporte con un sello de salida expedido por las autoridades ucranianas.

Según la ley marcial vigente en Ucrania, los hombres de entre 23 y 60 años no tienen permitido salir del país, salvo en casos excepcionales.

cjc/ob/clc/mab/hgs