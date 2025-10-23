La UE quiere contribuir a la gobernanza transitoria y la reconstrucción de Gaza

Bruselas, 23 octubre (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se mostraron este jueves dispuestos a contribuir a la gobernanza transitoria de Gaza y a su reconstrucción, tras el acuerdo de paz auspiciado por EE.UU. en Oriente Medio, y se comprometieron a reforzar los mandatos de las dos misiones civiles de los Veintisiete desplegadas en Palestina.

En las conclusiones aprobadas durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada hoy en Bruselas, la Unión Europea se dijo «preparada para contribuir a la estabilización, la gobernanza transitoria, la recuperación y la reconstrucción de Gaza».

Además, los Veintisiete se comprometieron a «hacer pleno uso» de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en el Paso Fronterizo de Rafah (EUBAM Rafah) y la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS), y el texto añade que «sus mandatos deben reforzarse».

Los mandatarios agregaron que la UE «seguirá apoyando a la Autoridad Palestina, también en su reforma en curso y con vistas a su retorno a Gaza».

Asimismo, los Veintisiete seguirán «contribuyendo a los esfuerzos de paz y colaborando activamente con sus socios en los próximos pasos».

Para aliviar la grave situación humanitaria, las capitales europeas pidieron «el acceso inmediato y sin trabas de la ayuda humanitaria y su distribución sostenida a gran escala a y a lo largo de Gaza» y que Naciones Unidas y sus agencias pueda trabajar de manera «independiente e imparcial» .

La Unión Europea también apoya «la entrega rápida, segura y sin obstáculos de ayuda humanitaria en coordinación con sus socios internacionales», incluso a través del Corredor Marítimo de Chipre para complementar las rutas terrestres, de acuerdo con los líderes.

Los mandatarios europeos también acogieron con satisfacción el acuerdo alcanzado a instancias de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Gaza y elogian «el papel desempeñado por los mediadores regionales, que la Unión Europea ha apoyado constantemente», a la vez que instaron a todas las partes a cumplir lo pactado en las diferentes fases y abstenerse «de cualquier acción que ponga en peligro el acuerdo».

Además, el Consejo Europeo pidió a Israel «que libere los ingresos retenidos por liquidación, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la Autoridad Palestina y los servicios esenciales a la población».

Los líderes europeos, asimismo, destacaron «la importancia de la desescalada en Cisjordania, incluida Jerusalén Este» y piden «el fin de la violencia de los colonos, incluida la violencia contra las comunidades cristianas, de la expansión de los asentamientos, que son ilegales según el Derecho internacional, y de la operación militar israelí».

Por último, instaron al Estado israelí a revertir el plan de asentamientos E1 ya que «socava aún más la solución de dos Estados».

Por otro lado, los Veintisiete reiteraron su apoyo para la población de Líbano, y dan la bienvenida a los esfuerzos de las nuevas autoridades para «estabilizar la economía y la situación de seguridad». De igual forma apoyan el plan del Gobierno de «establecer el monopolio del Estado sobre la tenencia de armas».

En cuanto a Siria, subrayan su respaldo a una transición «pacífica e inclusiva» en el país, «libre de interferencia extranjera dañina», y señalan la importancia de proteger los derechos «de todos los sirios» y de la justicia y reconciliación transicional.

Seguirán apoyando el camino de Siria «hacia la estabilización y la reconstrucción», expresaron. EFE

