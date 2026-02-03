La UE quiere negociar con Estados Unidos un acuerdo sobre materias primas críticas

Bruselas, 3 feb (EFE).- La Unión Europea ofrecerá a Estados Unidos negociar un acuerdo para cooperar en el suministro de materias primas críticas, similar a los que el bloque ya tiene con otros quince países, con el fin de hacer frente a la competencia de China, que puede ofrecer precios mucho más bajos que otras potencias para estos minerales.

La UE abordará la cuestión durante la reunión ministerial convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para este miércoles y jueves en Washington, que prevé reunir a representantes de decenas de países tanto suministradores como compradores de estas materias.

El objetivo del bloque comunitario es lograr que Estados Unidos se comprometa a cerrar en un plazo de treinta días un memorando de entendimiento sobre materias primas similar a los que ya tiene la UE con países como Japón, Canadá, Australia, Ucrania o Argentina, para cooperar en áreas de interés común, según explicaron fuentes europeas.

La idea es que los socios no obstaculicen los esfuerzos del otro, por ejemplo cuando buscan suministro de los mismos proveedores, que cooperen en los proyectos que apoyan, en la gestión de la demanda y los precios y, en particular, en tecnologías de reciclado y sustitución de materias primas críticas, actividades consideradas fundamentales para reducir la dependencia de proveedores terceros.

Las conversaciones con Estados Unidos llegan apenas unas semanas después de que la Administración Trump amenazase con invadir Groenlandia -territorio autónomo danés rico en materias primas- e imponer aranceles a los países europeos que enviasen tropas allí.

Sin embargo, después de que el mandatario republicano diese marcha atrás en sus anuncios, la UE considera que se ha producido una desescalada que permite retornar al punto previo a las tensiones y seguir implementando el acuerdo al que Bruselas y Washington llegaron en verano para evitar una guerra arancelaria.

El acuerdo preveía, entre otras cosas, que ambas partes siguiesen cooperando frente a las restricciones a la exportación de minerales y otros recursos por parte de terceros países.

La Unión Europea ha intensificado en los últimos años sus esfuerzos por reducir su dependencia de países terceros en el suministro de una treintena de materias primas consideradas críticas por su importancia para fabricar casi cualquier tecnología, que actualmente roza el 100 % para elementos como las tierras raras, litio, fósforo, magnesio, grafito o galio, entre otros.

Además de potenciar la extracción, procesado y reciclado en su propio territorio, los Veintisiete apuestan por diversificar más su suministro con la firma de este tipo de asociaciones, a las que podría sumarse próximamente Brasil, con quien el bloque está negociando también un memorando de entendimiento. EFE

